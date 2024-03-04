Чем полезны тыквенные семечки

Тыква и тыквенные семечки. Фото: Freepik

Тыквенные семена являются бесценным источником разнообразных питательных веществ, которые благоприятно влияют на здоровье. Отмечается, что они представляют собой один из наилучших источников витаминов, минералов и аминокислот, независимо от сезона.

Об этом сообщила диетолог Галина Незговорова.

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Польза тыквенных семян

По мнению диетолога, содержание меди, селена, цинка и фосфора в 100 граммах тыквенных семян превышает дневную норму, а железа составляет половину необходимого суточного потребления.

Тыквенные семечки. Фото: Freepik

"Употребление тыквенных семян повышает потенцию у мужчин, уменьшает негативные проявления менопаузы у женщин, положительно влияет на работу нервной системы, оказывает желчегонное, слабительное и мочегонное действие", — отметила диетолог.

Медик указывает на ограничения в потреблении тыквенных семян в случае воспалительных процессов в пищеварительной системе, индивидуальной непереносимости и ожирении.

"Семена помогают избавиться от приступов тошноты при токсикозах беременных и при морских болезнях. Кроме того, регулярное употребление тыквенных семян уменьшает уровень плохого холестерина крови на 15%", — говорит диетолог.

Какие тыквенные семена более питательные

Больше всего полезных веществ содержится в свежих сушеных семенах, в то время как соленые могут причинить больше вреда, чем пользы.

Тыквенные семечки. Фото: Freepik

Какое количество тыквенных семян можно употреблять в день

По мнению диетолога Ростислава Романова, разовое потребление тыквенных семян для взрослого может составить около 50 грамм, а суточная норма до 100 грамм.

"Если быть очень точным, это примерно 40 семян. Я рекомендую употреблять тыквенные семена в сыром виде, запивая водой. Поскольку тыквенные семена улучшают сон, поэтому его можно и нужно употреблять перед сном. А для детей 3-4 года дневной прием немножко отличается . Это 25 грамм. А вот для возраста 5-7 лет – 35 грамм. 8-10 лет – 50 грамм. 10-15 лет – 53-60 грамм", — сказал диетолог.

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