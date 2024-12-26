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Геть безгрошів'я та борги — магічні фрази для залучення грошей

26 грудня 2024 05:02
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Магічні слова для залучення грошей та багатства
Людина тримає свічку у руках. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Гроші — важливий інструмент, який відкриває для нас нові можливості. Щоб у новому році не було проблем із грошима, варто регулярно промовляти особливі, магічні фрази, які притягнуть до вас багатство. Важливо проговорювати ці слова із відкритою душею та в гарному настрої.

Новини.LIVE зібрало найкращі фрази для фінансового достатку.

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Мудрець розкрив магічний ритуал для притягнення грошей, який оснований на принципі потрійності. Для фінансового добробуту вам необхідно промовляти декілька разів на день: "Я залучаю гроші! Я стверджую щастя! Я множу любов!".

Геть безгрошів'я та борги — магічні фрази для залучення грошей - фото 1
Людина розбагатіла. Фото: Freepik

Молитва на притягнення грошей Миколі Чудотворцю

Святий Миколай Чудотворець, молю Тебе про допомогу. Прошу, будь до мене суворий, але справедливий. Пошли мені достаток по вірі моїй і вбережи від помилок. Дай мені мудрості, щоб грамотно розпоряджатися грошима, і залучи можливості, які дарують мені фінансову свободу. Надіюся на тебе, бо ти допомагаєш кожному, хто просить. Нехай прославиться ім'я твоє на віки віків. Амінь!

Геть безгрошів'я та борги — магічні фрази для залучення грошей - фото 2
Людина стала більше заробляти. Фото: Freepik

Мантра буддистів для залучення багатства

Вам необхідно приділяти трохи часу цьому ритуалу. Щодня вам необхідно промовляти ці магічні мантри та концентруватися на сумі, яка вам потрібна.

"Ом лакшмі виганшри камала дхайриган сваха".

При промовлянні магічних фраз, необідно дотримуватись важливих правил, завдяки яким, ваші ритуали точно спрацюють.

Промовляйте слова чітко та голосно, без сарказму та іронії. Ви повинні внутрішньо відчувати, що досягли бажаної вами цілі.

Нагадаємо, ми розповідали, як можна розбагатіти завдяки спеціальному ритуалу з цукром. А також ми писали, як можна залучити багатство до свого життя за допомогою мигдалю. 

нерухомість гривня молитви долар гроші

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