Магические слова для привлечения денег и богатства

Человек, держащий свечу в руках. Фото: Freepik

Деньги — важный инструмент, который открывает для нас новые возможности. Чтобы в новом году не было проблем с деньгами, следует регулярно произносить особые, магические фразы, которые привлекут к вам богатство. Важно говорить эти слова с открытой душой и в хорошем настроении.

Новини.LIVE собрало лучшие фразы для финансового достатка.

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Ритуал для привлечения денег царя Соломона

Мудрец раскрыл магический ритуал для привлечения денег, основанный на принципе тройственности. Для финансового благополучия вам необходимо говорить несколько раз в день: "Я привлекаю деньги! Я утверждаю счастье! Я умножаю любовь! ".

Человек разбогател. Фото: Freepik

Молитва на привлечение денег Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец, молю Тебя о помощи. Прошу, будь ко мне суров, но справедлив. Пошли мне изобилие по вере моей и убереги от ошибок. Дай мне мудрости, чтобы грамотно распоряжаться деньгами, и привлеки возможности, дающие мне финансовую свободу. Надеюсь на тебя, потому что ты помогаешь каждому просящему. Да прославится имя твое во веки веков. Аминь!

Человек стал больше зарабатывать. Фото: Freepik

Мантра буддистов для привлечения богатства

Вам необходимо уделять немного времени этому ритуалу. Каждый день вам необходимо произносить эти магические мантры и сконцентрироваться на сумме, которая вам нужна.

"Ом лакшми выганшры камала дхайриган сваха".

При произнесении магических фраз, необходимо соблюдать важные правила, благодаря которым, ваши ритуалы точно сработают.

Проговаривайте слова четко и громко, без сарказма и иронии. Вы должны внутренне чувствовать, что достигли желаемой вами цели.

Напомним, мы рассказывали, как можно разбогатеть благодаря специальному ритуалу с сахаром. Также мы писали, как можно привлечь богатство к своей жизни с помощью миндаля.