Магические слова для привлечения денег и богатства

Прочь безденежье и долги — магические фразы для привлечения денег
Деньги — важный инструмент, который открывает для нас новые возможности. Чтобы в новом году не было проблем с деньгами, следует регулярно произносить особые, магические фразы, которые привлекут к вам богатство. Важно говорить эти слова с открытой душой и в хорошем настроении.
Новини.LIVE собрало лучшие фразы для финансового достатка.
Ритуал для привлечения денег царя Соломона
Мудрец раскрыл магический ритуал для привлечения денег, основанный на принципе тройственности. Для финансового благополучия вам необходимо говорить несколько раз в день: "Я привлекаю деньги! Я утверждаю счастье! Я умножаю любовь! ".
Молитва на привлечение денег Николаю Чудотворцу
Святой Николай Чудотворец, молю Тебя о помощи. Прошу, будь ко мне суров, но справедлив. Пошли мне изобилие по вере моей и убереги от ошибок. Дай мне мудрости, чтобы грамотно распоряжаться деньгами, и привлеки возможности, дающие мне финансовую свободу. Надеюсь на тебя, потому что ты помогаешь каждому просящему. Да прославится имя твое во веки веков. Аминь!
Мантра буддистов для привлечения богатства
Вам необходимо уделять немного времени этому ритуалу. Каждый день вам необходимо произносить эти магические мантры и сконцентрироваться на сумме, которая вам нужна.
"Ом лакшми выганшры камала дхайриган сваха".
При произнесении магических фраз, необходимо соблюдать важные правила, благодаря которым, ваши ритуалы точно сработают.
Проговаривайте слова четко и громко, без сарказма и иронии. Вы должны внутренне чувствовать, что достигли желаемой вами цели.
Напомним, мы рассказывали, как можно разбогатеть благодаря специальному ритуалу с сахаром. Также мы писали, как можно привлечь богатство к своей жизни с помощью миндаля.
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