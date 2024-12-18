Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як привернути багатство до себе за допомогою звичайного цукра arrow

Як привернути багатство до себе за допомогою звичайного цукра

18 грудня 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як привернути гроші — простий ритуал зі звичайним цукром
Багато купюр доларів у лопаті. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Існує величезна кількість прикмет, які допомагають привернути удачу і щастя в будинок, якщо в них вірити. Наприклад, якщо ви хочете стати багатими, але не працювати до втрати пульсу на п’яти роботах, дізнайтеся, який ритуал зі звичайним цукром потрібно провести у себе вдома.

Своїми корисними порадами для грошей ділиться мольфар Макс Гордєєв на своєму каналі в TikTok.

Читайте також:

Всі люди у світі мріють мати багато грошей, але, при цьому, не працювати, однак, на жаль, такого не існує. Але якщо знати про один простий ритуал, то можна спробувати притягнути багатство до своєї оселі. Причому, все, що вам для цього потрібно, — це мати звичайний цукор вдома і декілька вільних хвилин. 

Сахар
Цукор у мисці та ложці. Фото: India Times

Отже, беріть аркуш паперу, ручку або олівець і записуйте важливі слова, які необхідно сказати для залучення багатства. Відомий український мольфар Макс Гордєєв допоможе вам привернути багатство до свого життя, щоб більше ніколи не просити в когось гроші в борг.

Простий ритуал для залучення багатства

Щоб привернути увагу грошей до вашого життя, Макс Гордєєв радить дочекатися ранку понеділка і провести важливий ритуал. Візьміть жменьку цукру і киньте її за свій поріг, вимовляючи такі слова: "Солодке життя в мій дім приходить, достаток і багатство цукор приносить. Хай буде так".

Для того, щоб цей ритуал дійсно був ефективним, проводьте його таким чином протягом тижня. Це допоможе вам створити свого роду магніт для грошей, який допоможе вам більше не жити в злиднях і не рахувати останні кошти, які лежать у вашому гаманці. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна залучити багатство до свого життя за допомогою миндаля. 

Раніше ми розповідали про те, чи дійсно деякі продукти на новорічному столі можуть нашкодити. 

Також ми повідомляли про те, що приготувати на Новий рік 2025, щоб залучити удачу і гроші.

цукор гроші багатство поради народні прикмети ритуали

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:37 Лікування військових — коли вони можуть отримати додаткові гроші

05:05 Мокрий дощ та ожеледиця — прогноз синоптиків на сьогодні

04:38 Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну

04:30 У кого більше шансів стати штурмовиком — в ТЦК дали відповідь

03:26 До "Азов" запрошують фінансистів — які умови пропонують

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

02:30 Чи мають право на відстрочку офіцери запасу — пояснюють юристи

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

05:37 Лікування військових — коли вони можуть отримати додаткові гроші

05:05 Мокрий дощ та ожеледиця — прогноз синоптиків на сьогодні

04:38 Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну

04:30 У кого більше шансів стати штурмовиком — в ТЦК дали відповідь

03:26 До "Азов" запрошують фінансистів — які умови пропонують

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

02:30 Чи мають право на відстрочку офіцери запасу — пояснюють юристи

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям