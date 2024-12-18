Як привернути гроші — простий ритуал зі звичайним цукром

Багато купюр доларів у лопаті. Фото: Pinterest

Існує величезна кількість прикмет, які допомагають привернути удачу і щастя в будинок, якщо в них вірити. Наприклад, якщо ви хочете стати багатими, але не працювати до втрати пульсу на п’яти роботах, дізнайтеся, який ритуал зі звичайним цукром потрібно провести у себе вдома.

Своїми корисними порадами для грошей ділиться мольфар Макс Гордєєв на своєму каналі в TikTok.

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Всі люди у світі мріють мати багато грошей, але, при цьому, не працювати, однак, на жаль, такого не існує. Але якщо знати про один простий ритуал, то можна спробувати притягнути багатство до своєї оселі. Причому, все, що вам для цього потрібно, — це мати звичайний цукор вдома і декілька вільних хвилин.

Цукор у мисці та ложці. Фото: India Times

Отже, беріть аркуш паперу, ручку або олівець і записуйте важливі слова, які необхідно сказати для залучення багатства. Відомий український мольфар Макс Гордєєв допоможе вам привернути багатство до свого життя, щоб більше ніколи не просити в когось гроші в борг.

Простий ритуал для залучення багатства

Щоб привернути увагу грошей до вашого життя, Макс Гордєєв радить дочекатися ранку понеділка і провести важливий ритуал. Візьміть жменьку цукру і киньте її за свій поріг, вимовляючи такі слова: "Солодке життя в мій дім приходить, достаток і багатство цукор приносить. Хай буде так".

Для того, щоб цей ритуал дійсно був ефективним, проводьте його таким чином протягом тижня. Це допоможе вам створити свого роду магніт для грошей, який допоможе вам більше не жити в злиднях і не рахувати останні кошти, які лежать у вашому гаманці.

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