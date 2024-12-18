Как привлечь деньги — простой ритуал с обычным сахаром

Много купюр долларов в лопате. Фото: Pinterest

Существует множество примет, которые помогают привлечь удачу и счастье в дом, если в них верить. К примеру, если вы хотите стать богатыми, но не работать до потери пульса на пяти работах, узнайте, какой ритуал с обычным сахаром нужно провести у себя дома.

Своими полезными советами для денег делится мольфар Макс Гордеев на своем канале в TikTok.

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Все люди в мире мечтают иметь много денег, но при этом не работать, однако, к сожалению, такого не существует. Но если знать об одном простом ритуале, то можно попытаться привлечь богатство в свой дом. Причем, все, что вам для этого нужно, — это иметь обычный сахар дома и несколько свободных минут.

Сахар в миске и ложке. Фото: India Times

Итак, берите лист бумаги, ручку или карандаш и записывайте важные слова, которые необходимо сказать для привлечения богатства. Известный украинский мольфар Макс Гордеев поможет вам привлечь богатство к своей жизни, чтобы больше никогда не просить у кого-то деньги взаймы.

Простой ритуал для привлечения богатства

Чтобы привлечь внимание денег к вашей жизни, Макс Гордеев советует дождаться утра понедельника и провести важный ритуал. Возьмите горстку сахара и бросьте ее за свой порог, произнося следующие слова: "Сладкая жизнь в мой дом приходит, достаток и богатство сахар приносит. Да будет так".

Для того, чтобы этот ритуал действительно был эффективным, проводите его таким образом в течение недели. Это поможет вам создать своего рода магнит для денег, который поможет вам больше не жить в нищете и не считать последние средства, лежащие в вашем кошельке.

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