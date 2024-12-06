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Птахи звили гнізда біля будинку — що це означає, народні прикмети

6 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому птахи звили гнізда біля будинку — народні прикмети
Чотири лелеки у своєму гнізді. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви помітили, що біля вашого будинку з’явилися гнізда птахів, яких раніше не було, це може мати прихований сенс. Ми розповідаємо, що означає, коли птахи звили гніздо під вашим дахом, на балконі або вікні, та які народні прикмети з цим пов’язані.

Новини.LIVE розповідає, що це означає.

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Що означає, коли птахи звили гнізда біля будинку

Голуби будують гніздо біля будинку — що це означає

Якщо такі птахи звили гніздо під дахом або на вашому балконі, це може свідчити про гармонію, удачу і щастя в родині. В такому випадку це може означати, що у вашій сім’ї буде поповнення або ви вирушите на якусь романтичну зустріч.

Голубь
Голуб на асфальті. Фото: Pixabay

Ластівки будують гніздо біля будинку — що це означає

Відповідно до народних прикмет, якщо ластівки будують гніздо біля будинку, то так вони ніби захищають вас від негативу. До того ж, "будиночок" цього птаха говорить про швидке весілля або виконання бажань господарів будинку.

Ласточки
Дві ластівки на гілці дерева. Фото: Pinterest

Ворони будують гніздо біля будинку — що це означає

Тут необхідно бути обережними, адже гнізда ворон або галок біля будинку свідчать про наближення поганих подій. Експерти стверджують, що ці птахи несуть за собою смерть, захворювання або фінансову бідність.

Ворона
Ворона чорного кольору. Фото: Pixabay

Синиці будують гніздо біля будинку — що це означає

Якщо біля вашого будинку, наприклад, на балконі або на вікні, оселилися ці пернаті, чекайте на успіх у фінансовому плані, підняття кар’єрними сходами і покращення умов для життя. Тому ваше життя може незабаром стати кращим, ніж зараз.

Синица
Синиця під час польоту. Фото: Pinterest

Лелеки будують гніздо біля будинку — що це означає

Лелеки — це завжди про благополуччя і удачу, тому якщо вони звили біля вашого будинку свої гнізда, чекайте на справжнє щастя. Ці птахи обіцяють не лише поповнення в сім’ї, а й гарний фінансовий стан і міцне здоров’я.

Аисты
Дві лелеки у своєму гнізді. Фото: Pixabay

Горобці будують гніздо біля будинку — що це означає

Звиті біля будинку гнізда цих птахів говорять про те, що у вашому житті незабаром з’являться нові друзі або навіть кохана людина. Якщо птахи почали жити на вашому балконі, то вони не допустять, аби погані люди заходили до вашої оселі.

Воробьи
Три горобця на гілці дерева. Фото: Pinterest

Солов’ї будують гніздо біля будинку — що це означає

Народні прикмети говорять, що якщо ці пернаті почали співати під дахом або вікном, то незабаром ви зможете вирішити проблеми і покращите стосунки з рідними.

Соловей
Соловей, який співає на дереві. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому краще не повертати порожній посуд за народними прикметами.

Раніше ми розповідали про те, що означає, коли горобець залетів у вікно, за народними прикметами. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити дерева в саду від птахів.

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