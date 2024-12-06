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Птицы свили гнезда возле дома — что это значит народные приметы

6 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему птицы свили гнезда возле дома — народные приметы
Четыре аиста в своем гнезде. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы заметили, что возле вашего дома появились гнезда птиц, которых раньше не было, это может иметь скрытый смысл. Мы рассказываем, что значит, когда птицы свили гнездо под вашей крышей, на балконе или окне, и какие народные приметы с этим связаны.

Новини.LIVE рассказывает, что это значит.

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Что значит, когда птицы свили гнезда возле дома

Голуби строят гнездо возле дома — что это значит

Если такие птицы свили гнездо под крышей или на вашем балконе, это может свидетельствовать о гармонии, удаче и счастье в семье. В таком случае это может означать, что в вашей семье будет пополнение или вы отправитесь на какую-нибудь романтическую встречу.

Голубь
Голубь на асфальте. Фото: Pixabay

Ласточки строят гнездо возле дома — что это значит

Согласно народным приметам, если ласточки строят гнездо возле дома, то так они будто защищают вас от негатива. К тому же, "домик" этой птицы говорит о скорой свадьбе или исполнении желаний хозяев дома.

Ласточки
Две ласточки на ветке дерева. Фото: Pinterest

Вороны строят гнездо возле дома — что это значит

Здесь необходимо соблюдать осторожность, ведь гнезда ворон или галок возле дома свидетельствуют о приближении плохих событий. Эксперты утверждают, что эти птицы несут смерть, заболевание или финансовую бедность.

Ворона
Ворона черного цвета. Фото: Pixabay

Синицы строят гнездо возле дома — что это значит

Если у вашего дома, например, на балконе или на окне, поселились эти пернатые, ждите успеха в финансовом плане, поднятия по карьерной лестнице и улучшения условий для жизни. Поэтому ваша жизнь может вскоре стать лучше, чем сейчас.

Синица
Синица во время полета. Фото: Pinterest

Аисты строят гнездо возле дома — что это значит

Аисты — это всегда о благополучии и удаче, поэтому если они свили у вашего дома свои гнезда, ждите настоящего счастья. Эти птицы обещают не только пополнение в семье, но и хорошее финансовое состояние и крепкое здоровье.

Аисты
Два аиста в своем гнезде. Фото: Pixabay

Воробьи строят гнездо возле дома — что это значит

Свитые возле дома гнезда этих птиц говорят о том, что в вашей жизни вскоре появятся новые друзья или даже любимый человек. Если птицы начали жить на вашем балконе, то они не допустят, чтобы плохие люди заходили в ваш дом.

Воробьи
Три воробья на ветке дерева. Фото: Pinterest

Соловьи строят гнездо возле дома — что это значит

Народные приметы говорят, что если эти пернатые начали петь под крышей или окном, то в скором времени вы сможете решить проблемы и улучшите отношения с родными.

Соловей
Соловей, поющий на дереве. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему лучше не возвращать пустую посуду по народным приметам.

Раньше мы рассказывали о том, что значит, когда воробей залетел в окно, по народным приметам.

Также мы сообщали о том, как можно защитить деревья в саду от птиц.

приметы птицы суеверия голубь народные приметы

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