Непопулярные туристические места во Львове - куда стоит сходить

Центр Львова. Фото: triphearts.com

Старинный Львов является популярной точкой на карте туристов, которая славится уютными улочками и достопримечательностями. В городе есть интересные локации, которые не пользуются популярностью у путешественников, однако местные жители любят проводить там время.

Редакция Новини.LIVE расскажет о неизвестных местах во Львове, которые стоит посетить каждому туристу.

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Двор потерянных игрушек

Это место случайно создал местный житель, который нашел потерянные игрушки и разместил их под крышу внутри двора. Впоследствии львовяне превратили это место в настоящий музей заброшенных игрушек. Жители принесли на это место не только найденные игрушки, но и те что уже потеряли свою актуальность. Цей двір навіть позначили на карте Google.

Двор потерянных игрушек. Фото: life.pravda.com.ua

Ретро Гараж

Музей расположен в помещении старого "австрийского" трамвайного депо. На его территории размещены несколько интересных экспозиций. В частности, частные коллекции львовян Андрея Гладуна и Тараса Майбы. Андрей выставил интересные модели велосипедов, мотоциклов, мопедов и скутеров, а Тарас - коллекционные автомобили американского производства 70-80 годов XX в. и уникальную коллекцию номерных знаков из 28 штатов США.

Ретро Гараж во Львове. Фото: travels.in.ua

Пластилиновый дом

Это архитектурное чудо похоже на дом из мультфильма. Им вдохновился известный каталонский архитектор Антонио Гауди из Барселоны. Этот дом по заказу владельца был реконструирован львовским архитектором Николаем Сеником. Как признался художник, вдохновение на создание пластилинового дома пришло ему просто во сне.

Напомним, мы рассказывали, как можно бесплатно посещать музеи в Европе. Также мы писали о самых популярных каньонах в Украине, которые стоит посетить каждому.