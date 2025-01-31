В Турции закрывают отели — причина

Курорт Турции. Фото: evensi.us

На турецком курорте Анталия после пожара на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу закрыли 50 отелей. Владельцев бизнесов ждут масштабные проверки.

Об этом сообщает EurAsia Daily.

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Отмечается, что муниципальные власти Анталии опечатали 50 отелей в Калейчи и его окрестностях. Владельцы отелей уже получили уведомления о закрытии.

По данным издания Министерство культуры и туризма Турции отправило срочное письмо главам 81 провинции. В нем говорится о необходимости опечатать все объекты, работающие без регистрации и лицензии.

Кроме того, предпринимателей обязали предоставить властям сертификат на осуществление туристической деятельности.

Туристы в Турции. gastrotravel.club

Напомним, в ночь на 21 января в Турции вспыхнул пожар в отеле Kartalkaya на горнолыжном курорте Болу. Всего погибли 78 человек, еще 51 человек получил ранения. Большинство туристов задохнулись угарным дымом. Во время проверок выяснилось, что в отеле были нарушения пожарной сигнализации и системы противодымной защиты, а также эвакуационных выходов.

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