Какие лекарства категорически нельзя везти в Польшу - правила пересечения границы

Проверка на границе с Польшей. Фото: shoppingpl.com

Чтобы ваш отпуск или рабочая поездка принесла только позитив, тщательно спланируйте список лекарств, которые планируете брать с собой. Некоторые препараты категорически запрещены в Европейском Союзе.

Реакция Новини.LIVE, какие лекарства не стоит брать с собой в путешествие в Польшу.

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Препараты, запрещенные в Польше

По правила пересечения границы, категорически запрещен ввоз рецептурных лекарств и препаратов, содержащих кодеин или эфедрин. Такие вещества содержат популярные в Украине препараты - "Нурофен Плюс", "Кетанов" и "Бронхолитин".

Вы можете перевезти с собой в Польшу не более 5 мельчайших упаковок безрецептурных лекарств для личного использования.

Лекарства. Фото: Pixabay

Если вы везете лекарства, запрещенные в Польше, вам необходимо иметь с собой копию медицинской карты, рецепт от врача, чек из аптеки и справку с диагнозом, заверенную врачом, в которой указано название препарата и срок его приема. Максимальная упаковка таких препаратов - 500 мл.

Через украинскую границу можно перевозить следующие лекарства:

антибиотики;

обезболивающие средства;

лекарства против простуды, в частности, пастилки для горла, спреи для носа и другие;

инсулин;

ингаляторы для астматиков;

противоаллергические препараты;

препараты для желудочно-кишечных расстройств.

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