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Лекарства, которые нельзя везти в Польшу — правила 2025 года

1 февраля 2025 17:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Какие лекарства категорически нельзя везти в Польшу - правила пересечения границы
Проверка на границе с Польшей. Фото: shoppingpl.com
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Чтобы ваш отпуск или рабочая поездка принесла только позитив, тщательно спланируйте список лекарств, которые планируете брать с собой. Некоторые препараты категорически запрещены в Европейском Союзе.

Реакция Новини.LIVE, какие лекарства не стоит брать с собой в путешествие в Польшу.

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По правила пересечения границы, категорически запрещен ввоз рецептурных лекарств и препаратов, содержащих кодеин или эфедрин. Такие вещества содержат популярные в Украине препараты - "Нурофен Плюс", "Кетанов" и "Бронхолитин".

Вы можете перевезти с собой в Польшу не более 5 мельчайших упаковок безрецептурных лекарств для личного использования.

Ліки, які не можна везти із собою в Польщу — правила 2025 року - фото 1
Лекарства. Фото: Pixabay

Если вы везете лекарства, запрещенные в Польше, вам необходимо иметь с собой копию медицинской карты, рецепт от врача, чек из аптеки и справку с диагнозом, заверенную врачом, в которой указано название препарата и срок его приема. Максимальная упаковка таких препаратов - 500 мл.

Через украинскую границу можно перевозить следующие лекарства:

  • антибиотики;
  • обезболивающие средства;
  • лекарства против простуды, в частности, пастилки для горла, спреи для носа и другие;
  • инсулин;
  • ингаляторы для астматиков;
  • противоаллергические препараты;
  • препараты для желудочно-кишечных расстройств.

Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибкис посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также мы рассказывали, что на Драгобрате произошел конфликт между поляком и украинцем.

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