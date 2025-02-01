Какие лекарства категорически нельзя везти в Польшу - правила пересечения границы

Лекарства, которые нельзя везти в Польшу — правила 2025 года
Чтобы ваш отпуск или рабочая поездка принесла только позитив, тщательно спланируйте список лекарств, которые планируете брать с собой. Некоторые препараты категорически запрещены в Европейском Союзе.
Реакция Новини.LIVE, какие лекарства не стоит брать с собой в путешествие в Польшу.
Препараты, запрещенные в Польше
По правила пересечения границы, категорически запрещен ввоз рецептурных лекарств и препаратов, содержащих кодеин или эфедрин. Такие вещества содержат популярные в Украине препараты - "Нурофен Плюс", "Кетанов" и "Бронхолитин".
Вы можете перевезти с собой в Польшу не более 5 мельчайших упаковок безрецептурных лекарств для личного использования.
Если вы везете лекарства, запрещенные в Польше, вам необходимо иметь с собой копию медицинской карты, рецепт от врача, чек из аптеки и справку с диагнозом, заверенную врачом, в которой указано название препарата и срок его приема. Максимальная упаковка таких препаратов - 500 мл.
Через украинскую границу можно перевозить следующие лекарства:
- антибиотики;
- обезболивающие средства;
- лекарства против простуды, в частности, пастилки для горла, спреи для носа и другие;
- инсулин;
- ингаляторы для астматиков;
- противоаллергические препараты;
- препараты для желудочно-кишечных расстройств.
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