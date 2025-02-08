В какой стране можно качественно выспаться - советы туристам

Девушка, которая спит. Фото: Freepik

Швеция становится мировым центром туризма сна. Эта страна предлагает качественный отдых людям, которые страдают от недосыпания.

Об этом пишет Express.

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Отмечается, что Швеция — это "уникальная природная среда", которая обеспечивает идеальные условия для "любого, кто стремится к качественному сну и цифровой детоксикации".

Это связано с естественной темнотой осенью и зимой в стране, оптимальной температурой для сна — всего 18°C, чистым воздухом, тишиной и спокойствием.

Исследователь сна из Университета Упсалы Кристиан Бенедикт объяснил научные основы привлекательности Швеции как места для туризма сна.

Девушка спит в отеле. Фото: Freepik

"Большие территории дикой природы в сочетании с темными ночами, прохладной температурой и культурным акцентом на релаксации делает Швецию идеальным местом для туризма сна", — отметил Бенедикт.

Проведенные им исследования показали, что технологии существенно влияют на наш сон. На качественный сон и психологическое здоровье имеют положительное влияние регулярные прогулки на природе.

Сейчас некоторые отели в Швеции специально обустраивают номера для качественного сна посетителей. В частности, в комнатах звучат плейлисты, способствующие более качественному отдыху. Также в отелях есть специальные зоны отдыха, где пользование мобильными телефонами строго запрещено.

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