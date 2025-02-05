Як уникнути захитування в дорозі — корисна функція Apple

Дівчина користується iPhone в дорозі. Фото: Freepik

Приблизно 50 відсотків дорослих людей в усьому світі страждає від нудоти під час подорожей літаком, поїздом або автомобілем. Проте працівники Apple вигадали як побороти цю проблему.

Про це пише Mirror Us.

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Минулого року Apple запустила нове налаштування, покликане вирішити захитування в дорозі. Якщо ви відчуваєте дискомфорт при використанні iPhone під час поїздки в автомобілі або іншому наземному транспортному засобі, ви можете увімкнути Vehicle Motion Cues — екранні підказки, які можуть допомогти зменшити захитування.

Дівчина користується Vehicle Motion Cues в авто. Фото: Freepik

Підказки руху автомобіля відображаються у вигляді анімованих точок по краях екрана, які показують, як рухається автомобіль, не заважаючи вам виконувати інші задачі на iPhone. Наприклад, під час повороту ліворуч точки рухатимуться праворуч, а під час прискорення переміщатимуться від верхньої частини екрана до нижньої.

Як увімкнути Vehicle Motion Cues

Перейдіть до Налаштування > Доступність > Рух.

Торкніться "Показувати сигнали руху транспортного засобу", а потім виберіть потрібну опцію. Якщо ви виберете "Автоматично", на екрані з'являться анімовані точки, коли iPhone виявить, що ви їдете в автомобілі або іншому наземному транспортному засобі. Інтерактивні точки зникають, коли рух припиняється.

Вчені попереджають, що тема захитування є досить індивідуальною, а тому зазначена функція може не спрацювати.

Нагадаємо, ми розповідали, що краще обирати для подорожей — рюкзак, валізу чи сумку. Також ми писали про найпопулярніші схеми шахраїв на курортах.