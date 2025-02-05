Як уникнути захитування в дорозі — корисна функція Apple

Функція iPhone, яка допоможе впоратися із захитуванням в дорозі
Приблизно 50 відсотків дорослих людей в усьому світі страждає від нудоти під час подорожей літаком, поїздом або автомобілем. Проте працівники Apple вигадали як побороти цю проблему.
Про це пише Mirror Us.
Як позбутися нудоти в дорозі
Минулого року Apple запустила нове налаштування, покликане вирішити захитування в дорозі. Якщо ви відчуваєте дискомфорт при використанні iPhone під час поїздки в автомобілі або іншому наземному транспортному засобі, ви можете увімкнути Vehicle Motion Cues — екранні підказки, які можуть допомогти зменшити захитування.
Підказки руху автомобіля відображаються у вигляді анімованих точок по краях екрана, які показують, як рухається автомобіль, не заважаючи вам виконувати інші задачі на iPhone. Наприклад, під час повороту ліворуч точки рухатимуться праворуч, а під час прискорення переміщатимуться від верхньої частини екрана до нижньої.
Як увімкнути Vehicle Motion Cues
Перейдіть до Налаштування > Доступність > Рух.
Торкніться "Показувати сигнали руху транспортного засобу", а потім виберіть потрібну опцію. Якщо ви виберете "Автоматично", на екрані з'являться анімовані точки, коли iPhone виявить, що ви їдете в автомобілі або іншому наземному транспортному засобі. Інтерактивні точки зникають, коли рух припиняється.
Вчені попереджають, що тема захитування є досить індивідуальною, а тому зазначена функція може не спрацювати.
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