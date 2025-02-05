Как избежать укачивания в дороге - полезная функция Apple

Девушка пользуется iPhone в дороге. Фото: Freepik

Примерно 50 процентов взрослых людей во всем мире страдает от тошноты во время путешествий самолетом, поездом или автомобилем. Однако работники Apple придумали как побороть эту проблему.

Об этом пишет Mirror Us.

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Как избавиться от тошноты в дороге

В прошлом году Apple запустила новую настройку, призванную решить укачивание в дороге. Если вы испытываете дискомфорт при использовании iPhone во время поездки в автомобиле или другом наземном транспортном средстве, вы можете включить Vehicle Motion Cues — экранные подсказки, которые могут помочь уменьшить укачивание.

Девушка пользуется Vehicle Motion Cues в авто. Фото: Freepik

Подсказки движения автомобиля отображаются в виде анимированных точек по краям экрана, которые показывают, как движется автомобиль, не мешая вам выполнять другие задачи на iPhone. Например, при повороте налево точки будут двигаться вправо, а при ускорении будут перемещаться от верхней части экрана к нижней.

Как включить Vehicle Motion Cues

Перейдите в Настройки > Доступность > Движение.

Коснитесь "Показывать сигналы движения транспортного средства", а затем выберите нужную опцию. Если вы выберете "Автоматически", на экране появятся анимированные точки, когда iPhone обнаружит, что вы едете в автомобиле или другом наземном транспортном средстве. Интерактивные точки исчезают, когда движение прекращается.

Ученые предупреждают, что тема укачивания является достаточно индивидуальной, а потому указанная функция может не сработать.

Напомним, мы рассказывали, что лучше выбирать для путешествий — рюкзак, чемодан или сумку. Также мы писали о самых популярных схемах мошенников на курортах.