Место в Европе, где нет автомобилей - почему стоит поехать на остров Сарк

Остров Сарк. Фото: Wikipedia

Если вы давно ищете место, где могли бы отдохнуть от городского хаоса и шума, самое время отправляться на остров Сарк. Он является частью Нормандских островов и привлекает туристов своей спокойной атмосферой.

Об этом пишет Express.

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Почему стоит отправиться на остров Сарк

Небольшой остров расположился в юго-западной части пролива Ла-Манш и является частью коронного владения Гернси. Сарк можно назвать одним из самых спокойных и красивых мест Европы.

Здесь туристов ждут невероятные морские пейзажи, нетронутая природа и кристально чистый воздух. Это место идеально подойдет для пеших прогулок и наблюдением за природой.

Природа острова Сарк. Фото: instagram.com/markus_kleemann

Особенностью острова является запрет движения автомобилей, местные жители пользуются преимущественно велосипедами и конными экипажам. Единственным исключением может быть сельскохозяйственная техника, которая иногда встречается на острове.

Путешественники советуют приезжать сюда в середине лета, когда жизнь на острове кипит. В это время каждый найдет для себя развлечение по душе — от отдыха на пляже до новых исследований.

Дома на острове Сарк. Фото: instagram.com/twinperspectives

Любители наблюдать за звездным небом смогут насладиться волшебным звездным небом. Отсутствие автомобилей и яркого освещения позволяет наслаждаться всей красотой небес.

Для ценителей исторических памятников на Сарку также найдется несколько интересных мест. Например, изысканное имение La Seigneurie с волшебными садами, или старинный пещерный комплекс.

Поместье La Seigneurie. Фото: instagram.com/blausause

Имейте в виду, что на острове нет сетей быстрого питания или изысканных ресторанов. Зато здесь расположились уютные кафе, пабы и гостевые дома, которые с радостью накормят туристов.

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