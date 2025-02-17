На Майорке новое правило для туристов - что надо знать

Город Сольер. Фото: instagram.com/zoe.fj

В испанском городке Сольер на острове Майорка появилось новое правило для туристов. Власти города ввели зону дорожного движения, где пользоваться транспортом смогут только местные жители.

Об этом пишет Express.

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Отныне туристы смогут добраться до центра города только пешком, ведь эта зона будет закрыта для арендованных авто и не зарегистрированных в городе транспортных средств. Между тем местные жители смогут спокойно передвигаться по городу.

Как отмечают местные власти, такое решение было принято из-за большой загруженности центра города туристическим транспортом и жалобы со стороны жителей. Особенно это касается района, в котором расположена городская больница, ведь из-за потока авто есть проблемы с проездом "скорых".

Зона охватывает 12 основных улиц, включая улицы Изабель II, Сант-Жауме-Пере-Серра, Камино дель Муртерар, Андреу Колл, Цетре и дорогу Десвио.

Новость вызвала волну возмущения среди приезжих, ведь это создает дополнительные проблемы с тем, чтобы добраться до места назначения и оставить авто. Однако, как отметили в совете Сольеру, для туристов будут обустроены парковки неподалеку от зоны ограничения движения.

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