Музей искусства и истории иудаизма в Париже закроют - что известно

Музей искусства и истории иудаизма. Фото: instagram.com/mahjparis

Одно из самых популярных туристических мест Парижа — Музей искусства и истории иудаизма — закроет двери для посетителей на несколько лет. Руководство музея приняло такое решение для проведения реконструкции.

Об этом говорится на официальном сайте.

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В январе 2025 года власти Парижа приняли решение провести реконструкцию и расширение музеев города для того, чтобы сделать их более комфортными для посетителей.

Так, Музей искусства и истории иудаизма также ждут масштабные изменения. Для проведения реконструкции и расширения заведение придется закрыть на несколько лет.

Ожидается, что музей временно прекратит работу в конце 2027 года, а затем снова откроет свои двери для посетителей в 2030.

Поэтому туристам советуют поторопиться, чтобы насладиться экскурсиями в музее до его реконструкции. Для того, чтобы попасть в музей, билеты стоит купить заранее на сайте.

Заметим, что не только Музей искусства и истории иудаизма будет закрыт на время. Реконструкции также проведут в Центре Помпиду, Музее романтической жизни и части Лувра.

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