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Туристам грозят огромные штрафы на одном из курортов Португалии

17 февраля 2025 15:53
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Штрафы до 1500 евро ждут туристов в Португалии - что известно
Албуфейра. Фото: instagram.com/municipio_albufeira
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Один из популярных португальских курортов Албуфейра угрожает туристам огромными штрафами за нарушение новых правил. Отныне по городу запрещено ходить в одних только купальниках.

Об этом пишет The Independent.

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Тех, кто решит прогуляться по курортному городку в бикини или шортах для плавания, может грозить огромный штраф в размере 1 500 евро.

Власти Албуфейры решили улучшить имидж города и сохранения его как "мультикультурного, семейного и безопасного направления, которое ценит свое наследие и идентичность". А чрезмерное количество обнаженных людей на улицах может нанести "нежелательный вред местному населению и имиджу муниципалитета как туристического направления".

Кроме того, штрафы введены за разбитие палаток в городе, публичные справления нужды и интимную близость, а также употребление алкоголя.

Правила включают и террасы, которые можно увидеть из общественных мест. В том числе площадки баров и ресторанов — в случае нарушения правил посетителями, заведение также будет вынуждено выплатить штраф.

Напомним, популярный курорт на Майорке тоже ввел жесткие правила для туристов. Также мы писали, что один из самых известных музеев Парижа начинается.

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