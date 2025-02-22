Штрафы для украинцев в Германии – из-за каких действий можно потерять много денег

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Живя в Германии, необходимо знать о правилах поведения, чтобы не натолкнуться на огромные штрафы. За некоторые нарушения можно лишиться сотен и тысяч долларов. Однако какие-то поступки в Украине считают нормальными, поэтому не исключено, что наши граждане будут повторять их за рубежом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что штрафуют в Германии на значительные суммы.

Читайте также:

Нарушение "тихого часа"

Согласно данным портала Ukrainian in Germany, чрезмерный шум может привести к финансовой ответственности. Правила установил Федеральный суд (BGH) решением от 2003 года (BGH V ZB 11/98) и закрепил в немецком законодательстве. Жителям домов и квартир запрещено поднимать шум в такие часы:

ночное время — с 20:00 до 7:00;

послеобеденное время — с 13:00 до 15:00;

в выходные и праздничные дни.

Плюс отдельно штрафуют за использование газонокосилки с громкостью 78-96 децибел или ремонтные работы в многоквартирных домах после 22:00. За нарушение придется заплатить до 5 000 евро.

Штрафы для велосипедистов

Специалисты издания All About Berlin отметили, что транспортное средство обязательно надо оснастить фарами с белым светом впереди и красным сзади, светоотражателями, звоночком и исправными тормозами. Иначе владельца оштрафуют на 10-35 евро.

Отдельно существуют требования к управлению велосипедом. Например, езда разрешена исключительно по велодорожкам и специальным полосам, зато движение по тротуару запрещено. Также необходимо активно жестикулировать руками, информируя прохожих и водителей о поворотах. Недопустимо использовать телефон за рулем. Сумма штрафа — от 5 до 90 евро.

Собаки и голуби

Существуют отдельные финансовые взыскания, связанные с животными. Хозяева собак/котов обязаны убирать экскременты за домашним любимцем на улице, иначе можно потерять от 35 до 250 евро. Отметим, в Украине тоже привлекают владельцев четвероногих к административной ответственности за недосмотр.

Еще в Германии запрещено кормить диких голубей. Это невинное занятие может стоить туристам крупной суммы. Размер штрафа зависит от города, например, в Кельне заставят заплатить до 1 000 евро, а в Гамбурге — до 5 000 евро.

Общественный транспорт и мусор на улице

Бросив обычную обертку от конфеты мимо мусорного бака, можно наткнуться на штрафы. В Германии следят за чистотой на улице, поэтому строго наказывают за засорение. Нарушителей ждет ответственность за:

выброшенный окурок из окна автомобиля — 50 евро;

жвачку, оставленную на улице — до 75 евро;

туалетные дела в неположенном месте — от 60 до 150 евро.

Безбилетный проезд в общественном транспорте Германии влечет за собой финансовую санкцию в размере от 60 евро. Поэтому лучше не забывать заплатить, иначе придется потратить в разы больше, чем стоит проездной документ.

Напомним, украинцев могут депортировать из Германии за несоблюдение требований проживания. Среди распространенных причин выселения — проблемы с документами, нелегальное трудоустройство и уголовные нарушения.

Также мы писали, что в разных странах Европы штрафуют за отсутствие билета в общественном транспорте. Суммы санкции немаленькие, поэтому необходимо следить за поведением в автобусе или троллейбусе.