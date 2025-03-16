Правила пожарной безопасности — на сколько штрафуют украинцев за костер во дворе в 2025 году

Дети сидят у костра. Фото: Pexels

Главной причиной пожаров в лесах и парках обычно становится человеческая неосторожность. С приходом весны, когда температура воздуха повышается, вероятность таких ситуаций значительно возрастает. Это касается пикников и отдыха на природе, когда даже маленький костер в жаркую и ветреную погоду может стать причиной большого пожара.

О том, какой штраф придется заплатить украинцам за костер во дворе в 2025 году, отмечается в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

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В Украине действуют четкие правила пожарной безопасности. Разжигать костры запрещено:

на балконах;

в лесах и парках;

на детских площадках;

во дворах многоэтажек.

Также нельзя использовать открытое пламя или разводить огонь ближе чем в 30 метрах от любых зданий. Кроме того, запрещается выбрасывать непогашенный уголь или золу.

В некоторых случаях разрешается разводить огонь ближе — на расстоянии от 5 метров, но только для приготовления пищи и только в специально оборудованных местах. Такое место должно быть ограждено огнестойкими материалами, а высота ограждения должна соответствовать высоте пламени. При этом огонь нельзя оставлять без присмотра.

Какой штраф грозит украинцам

В патрульной полиции предупреждают, что в зеленых зонах городов разжигать огонь можно только в специально отведенных для этого местах. Согласно ст. 152 КУоАП, нарушение этих правил грозит штрафами:

для граждан — от 340 до 1 360 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 гривен.

Соблюдение правил противопожарной безопасности не только помогает сохранить природу, но и избежать возможных трагедий.

Ранее мы писали, что с наступлением первых теплых дней многие украинцы стремятся отдохнуть на природе. Одним из любимых занятий остается приготовление шашлыков на свежем воздухе. Впрочем, не все задумываются над тем, что подобный досуг может обернуться немалыми штрафами.

Также мы рассказывали, что многие в Украине до сих пор используют дрова для обогрева дома. Их можно как приобрести, так и заготовить самостоятельно. Однако самовольная вырубка деревьев имеет свои четкие ограничения. За уничтожение лесных насаждений без надлежащего разрешения украинцев ждет наказание.