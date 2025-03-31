Таксы за незаконную рыбалку увеличено — какой "трофей" обойдется дороже всего в 2025

Мужчина рыбачит. Фото: Pexels

С 1 апреля на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины начинает действовать нерестовый запрет на вылов рыбы. Это необходимая мера для сохранения водных биоресурсов, ведь именно в этот период рыба размножается и становится уязвимой. За нарушение запрета рыбаков будут штрафовать.

О том, какие штрафы будут грозить рыбакам с 1 апреля, напомнили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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Какие ограничения начнут действовать с 1 апреля

Чтобы рыбалка в период нереста оставалась законной, следует соблюдать правила любительского рыболовства. В частности:

ловить рыбу только с берега;

рыбачить вне пределов нерестилищ;

использовать удочку максимум с двумя крючками или спиннинг с одной искусственной приманкой.

Кроме того, рыбакам следует иметь с собой устройства для измерения веса и длины выловленной рыбы. Суточный улов не должен превышать 3 кг, но разрешается дополнительно сохранить одну рыбину, если ее размер превышает минимально разрешенный. Например:

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

сазан (карп) и лещ — от 35 см в днепровских водохранилищах и от 30 см в других водоемах;

плотва — от 18 см в водохранилищах Днепра (в других водоемах ограничений нет).

Полный список размеров содержится в приложении 1 к Правилам любительского рыболовства.

Какой штраф могут получить рыбаки в 2025 году

За незаконный вылов предусмотрена административная или уголовная ответственность, а также штрафы. В 2025 году размер компенсации за каждую выловленную особь составляет:

сом — 5 117 грн;

сазан — 3 706 грн;

судак — 3 587 грн;

щука — 3 468 грн;

окунь — 3 162 грн;

лещ — 1 649 грн;

линь — 1 598 грн;

карась серебристый — 1 581 грн;

плотва, красноперка, густера — по 1 564 грн.

Скриншот: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Сроки действия нерестового запрета могут меняться в зависимости от региона. Актуальную информацию можно найти в Приложении 3 к Правилам любительского рыболовства.

Ранее мы писали, что в Украине действуют строгие ограничения на рыболовство в нерестовый период, чтобы сохранить рыбные популяции. Запрет длится с 1 апреля до 30 мая в реках и притоках, а на озерах, заливах и водохранилищах — до 19 июня.

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