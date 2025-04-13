Льготный проезд Укрзализныцей — кто имеет право на скидку или бесплатный билет в 2025

Пассажиры Укрзализныци. Фото: УНИАН

Некоторые категории украинцев имеют право бесплатно или со скидкой ездить по железной дороге. Это касается пригородных электричек, региональных и даже некоторых поездов дальнего следования. Все зависит от статуса пассажира.

О том, кто имеет право на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Льготы для детей в 2025 году

В Украине дети до 6 лет могут путешествовать железной дорогой бесплатно, если едут вместе со взрослыми и не занимают отдельного места. В таком случае билет не оформляется, но при посадке обязательно нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт сопровождающего.

Для детей в возрасте от 6 до 14 лет предусмотрена скидка 25% на билеты для поездок в пределах страны. Они имеют право путешествовать только в сопровождении взрослых. Билет для ребенка нужно покупать, а на посадке необходимо предъявить документы, подтверждающие его возраст.

Дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках — при наличии соответствующего удостоверения.

Студенты дневной формы обучения получают 50% скидки на билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования, в региональных поездах 2-го и 3-го класса, а также в электричках. Обязательно надо иметь студенческий билет.

Нужно ли пенсионерам оплачивать проезд в поезде

Граждане пенсионного возраста могут бесплатно ездить на пригородных электричках. Для этого нужно иметь при себе пенсионное удостоверение. Однако на поезда дальнего следования эта льгота не действует — билеты придется покупать за полную стоимость.

Кто еще имеет право на льготный проезд в поезде

Участники боевых действий могут бесплатно ездить на электричках. А на маршруты дальнего следования имеют право на одну бесплатную поездку туда и обратно раз в два года, или 50% скидку раз в год. Также льготы имеют:

дети-сироты и дети без родительской опеки;

ветераны и участники Второй мировой войны;

родители погибших или пропавших без вести военных;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС и члены их семей;

бывшие работники силовых структур (армия, МВД, налоговая и т.д.).

Также к льготникам относятся люди с инвалидностью. Они могут бесплатно пользоваться пригородными электричками. А с 1 октября по 15 мая — еще и имеют 50% скидку на поезда дальнего следования. Такая же скидка действует для граждан, которые их сопровождают.

Ранее мы писали, что метро остается одним из самых удобных способов передвижения по городу, однако пользование им предусматривает соблюдение установленных правил. В случае их нарушения отдельные пассажиры могут потерять право пользоваться подземкой.

Также мы рассказывали, что подобная ситуация и с путешествиями Укрзализныцей. Пассажиры имеют не только определенные права, но и обязаны соблюдать установленные правила. За несоблюдение этих норм гражданам грозит штраф, а в некоторых случаях их могут высадить из поезда.