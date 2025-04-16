Льготный проезд в Польше — кто имеет скидки на железнодорожные билеты в 2025

Люди в поезде. Фото: Pexels

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены искать убежище за границей. Для многих такой безопасной страной стала Польша. Она продолжает поддерживать различные категории граждан, в частности предоставляя скидки на железнодорожные билеты.

О том, для каких категорий граждан предоставляют скидки на железнодорожные билеты в Польше в 2025 году, рассказали на портале "ua.pl".

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Кто может путешествовать польской железной дороге со скидкой

В Польше многие категории граждан могут ездить по железной дороге со скидкой или вообще бесплатно. Это касается, в частности, детей, школьников, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и людей, которые их сопровождают. Вот кому и какие льготы предусмотрены в 2025 году:

Дети до 4 лет — путешествуют бесплатно. Нужно иметь документ, подтверждающий возраст. Школьники до 24 лет — имеют скидку 37%. Для этого нужен ученический билет и документ, подтверждающий возраст. Студенты до 26 лет и аспиранты до 35 лет — получают 51% скидку. Воспитатели детсадов и учителя — могут купить билеты со скидкой 33%, но не на все маршруты (без TLK, IC, EIC и EIP). Пенсионеры и их супруги — могут дважды в год ездить со скидкой 37%. Требуется пенсионное удостоверение. Владельцы Karta Polaka или Karta Dużej Rodziny — имеют право на 37% скидку. Люди с инвалидностью до 24 лет и студенты с инвалидностью до 26 лет, а также их родители или опекуны — получают скидку 78%. Незрячие люди, пострадавшие от боевых действий и признаны полностью недееспособными и нуждаются в уходе — имеют скидку 78%. Если незрячие признаны только нетрудоспособными — скидка составляет 37%. Другие незрячие люди, которые не признаны недееспособными, имеют право на 37% скидку, а при полной потере трудоспособности из-за зрения — на 51% или даже 91%, в зависимости от поезда. Люди с инвалидностью І группы, которые признаны недееспособными — могут получить скидки в размере 37% или 49%. Сопровождающие людей с инвалидностью или незрячих — имеют право на скидку 95%. Сопровождающим может быть лицо от 13 лет, а опекуном — совершеннолетний.

Если человек имеет право на несколько скидок, он может выбрать самую выгодную. Например, студент с инвалидностью до 26 лет может воспользоваться скидкой 51%, а его сопровождающий — аж 95%. Или ребенок с инвалидностью до 4 лет едет бесплатно, а его опекун имеет право на 78% скидку.

Ранее мы писали, что метро считается одним из самых удобных видов транспорта в городе, однако в нем действуют определенные правила. В случае их нарушения отдельные пассажиры могут потерять право пользоваться услугами подземки.

Также мы рассказывали, что отдельным категориям граждан Украины предоставляется возможность бесплатного или льготного проезда по железной дороге. Размер скидки зависит от социального статуса пассажира.