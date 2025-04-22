Льготный проезд в маршрутке — у кого будет такое право в мае

Люди заходят в маршрутку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае 2025 года в Украине сохранится право на бесплатный проезд в маршрутках для отдельных категорий граждан. Это важная поддержка для тех, кто больше всего в ней нуждается — участников боевых действий, лиц с инвалидностью, многодетных семей и тому подобное. Льготы гарантированы действующим законодательством, а водители не имеют права отказать в проезде, если маршрутка работает на общем маршруте.

О том, кому не нужно оплачивать проезд в маршрутке в мае 2025 года, сообщает портал Безоплатной правовой помощи.

Реклама

Читайте также:

Кто будет иметь право на бесплатный проезд в мае

Льготный проезд действует для наиболее уязвимых слоев населения. Бесплатно ездить в маршрутных такси могут:

дети из многодетных семей;

люди с инвалидностью вследствие войны;

реабилитированные из-за политических репрессий инвалиды;

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

родители погибших или пропавших без вести военных;

дети до 6 лет (если не занимают отдельное место);

срочники — военнослужащие срочной службы;

ветераны полиции, СБУ, прокуратуры, спасатели и пожарные;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий;

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС (I и II категории), а также дети с инвалидностью из-за этой катастрофы.

Может ли водитель отказать льготнику

Если маршрутка работает на общем автобусном маршруте, водитель не имеет права отказывать льготнику в проезде.

Безосновательный отказ может привести к юридической ответственности. Если водитель требует оплатить проезд и отказывается двигаться дальше — стоит вызвать полицию.

Если льготнику незаконно отказали в проезде, нужно узнать название перевозчика и контакты компании, имя водителя и записать номер маршрутки. Также следует зафиксировать:

номер маршрута;

время и дату инцидента.

Билет (если он был) тоже стоит сохранить, а также, по возможности, найти свидетелей конфликта. После этого можно подать жалобу в Национальную полицию, местное управление Укртрансбезопасности или соответствующий транспортный отдел городского или областного совета.

Ранее мы писали, что в Украине льготы на проезд в общественном транспорте доступны для различных категорий граждан, не только для пенсионеров. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно иметь документ, подтверждающий статус льготника.

Также мы рассказывали, что Париж остается популярным туристическим направлением. Если вы не путешествуете на собственном авто, стоит узнать об удобных вариантах передвижения по городу и их стоимости. Город предлагает эффективную и удобную систему транспорта для туристов и местных, что позволяет быстро добраться в любую точку столицы и ее окрестностей.