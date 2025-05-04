Платный проезд для украинцев 60+ — в каком транспорте могут требовать деньги

Люди на остановке городского транспорта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине люди, достигшие 60-летнего возраста, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако стоит знать, что эта льгота не охватывает все виды перевозок.

О том, в каком транспорте могут законно требовать оплату с пенсионера в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В каком транспорте украинцы 60+ должны оплатить проезд

Несмотря на большое количество льгот, граждане пенсионного возраста все же должны платить за пользование такими видами транспорта:

такси;

поезда междугородних маршрутов;

электрички дальнего сообщения.

По коммерческим маршруткам, которые курсируют городами, решение о льготных категориях принимают местные органы самоуправления. Вся информация о скидках или бесплатном проезде должна быть размещена в салоне транспортного средства. Также соответствующие решения можно найти на официальных сайтах городских или сельских советов.

Где украинцы 60+ могут ездить бесплатно

Льготные условия проезда для пенсионеров регулируются постановлением Кабмина от 17 мая 1993 года под названием "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно иметь при себе пенсионное удостоверение. В случае его отсутствия, проезд придется оплатить наравне со всеми пассажирами.

В транспорте, где функционирует электронная система учета пассажиров, необходимо иметь специальный электронный билет — он выдается бесплатно. Льгота действует только для таких видов транспорта:

трамваи;

автобусы;

троллейбусы.

На железнодорожном транспорте тоже есть льготы. В 2025 году граждане, которым исполнилось 60, могут бесплатно ездить в электричках пригородного сообщения. При этом место жительства или регистрации пенсионера значения не имеет.

Ранее мы писали, что метро — один из самых удобных видов транспорта в городах, которым ежедневно пользуются тысячи украинцев. Хотя большинство пассажиров платят за проезд, некоторые граждане имеют льготы.

Также мы рассказывали, что по закону, льготный проезд доступен, в частности, для военных, людей с инвалидностью, многодетных семей и детей до шести лет. Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить соответствующее удостоверение водителю.