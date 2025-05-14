Отпуск учителей в 2025 году — о каких особенностях отдыха педагогов надо знать

Школьники и учителя на уроке. Фото: УНИАН

Отпуска педагогических сотрудников имеют свои особенности в 2025 году. Учителям дают до 56 календарных дней основного отдыха, тогда как в других сферах продолжительность составляет 24 дня. Не помешает узнать актуальные правила предоставления отпуска.

Об этом рассказали специалисты информационного портала "Педрада".

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Какая продолжительность отпуска учителей

В статье 6 закона "Об отпусках" говорится, что педагогическим работникам полагается ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней. Даже в условиях военного положения норма остается актуальной, тогда как другие работодатели могут сократить период отдыха подчиненных до 24 дней за текущий год.

То есть правило сокращения не применяется к учителям. Зато до окончания особого периода педагоги не имеют праздничных и нерабочих дней, кроме субботы и воскресенья, а отпуск на такие даты не продлевается. Указанная продолжительность ежегодного отдыха актуальна для:

директоров заведений образования, их заместителей;

воспитателей;

ассистентов учителя и воспитателя;

практических психологов;

социальных педагогов;

руководителей кружков, студий, секций;

педагогов-организаторов.

Однако мастера производственного обучения имеют 42 календарных дня отпуска в год.

Все виды отпусков педагогов

Кроме ежегодного, выделяют также другие виды оплачиваемых отпусков. Педагогические сотрудники могут воспользоваться дополнительными днями отдыха в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и по причине усыновления.

Плюс дают социальный отпуск учителям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью с детства. А творческий отпуск предусматривает необходимость закончить диссертацию, написать учебник или научный труд.

В конце 2023 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов". Документ утвердил продолжительность отпуска без сохранения зарплаты по соглашению сторон — до 30 дней.

Еще педагогам предоставляют отпуск на неограниченный срок без сохранения дохода в случае вооруженной агрессии, эпидемии, пандемии, возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Для получения тоже необходимо заручиться согласием руководителя.

Время пребывания на таком отдыхе — когда нет оплаты — не засчитывается в общий стаж работы, который дает право на нормированный ежегодный отпуск (до 54 дней).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, донорам крови в Украине положены финансовые и трудовые льготы. Например, им выплачивают пособие по временной нетрудоспособности, дают надбавки к стипендии. Плюс увеличивают продолжительность ежегодного основного отпуска.

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