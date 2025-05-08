Пільги за роботу у важких умовах — що можуть отримати працівники

Робота. Фото: Pexels

Якщо робота супроводжується важкими умовами та шкідливим впливом на здоров’я людини, то працівникам передбачені пільги. Українці можуть отримати фінансові доплати, допомогу на оздоровлення, збільшену тривалість відпустки тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які пільги належать працівникам за важкі та шкідливі умови діяльності.

Реклама

Читайте також:

Грошові надбавки

Згідно зі статтею 100 Кодексу законів про працю, на посадах, що характеризуються шкідливими і небезпечними умовами, особливими природними географічними і геологічними умовами, підвищеним ризиком для здоров'я, встановлюється збільшена оплата праці.

Розмір фінансової надбавки залежить від стажу та обчислюється у відсотках до посадового окладу:

4, 8, 12% — за важкі та шкідливі умови;

16, 20, 24% — за особливо важкі та шкідливі умови.

Надбавки встановлюють пропорційно фактично відпрацьованому часу на підставі атестації робочого місця. У цей період не включають відпустку, простій, лікування, обідні перерви тощо.

Скорочений тиждень

Існує постанова Кабміну "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня".

Пільга передбачена українцям, зайнятим у сфері гірничодобувної промисловості, металургії, енергетики, переробки вугілля, виготовлення електроніки, хімічної та атомної промисловості тощо.

Також за статтею 7 закону "Про відпустки" працівники на посадах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, отримують щорічний додатковий відпочинок тривалістю до 35 календарних днів. Терміни залежать від умови в колективному/трудовому договорі.

Інші пільги для працівників

У статтях 163-167 Кодексу законів про працю визначені пільги українцям за роботу зі шкідливими та небезпечними умовами. Працівники мають право на:

безплатний спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту;

компенсацію роботодавцем витрат на самостійне придбання спецодягу;

безплатну видачу мила і знешкоджуючих засобів;

безплатну видачу молока та лікувально-профілактичного харчування;

забезпечення газованою солоною водою.

За статтею 169 КЗпП, керівник повинен організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, а також щорічного обов'язкового огляду осіб віком до 21 року.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати знижку на житлово-комунальні послуги. Це передбачено членам сімей військових, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час служби. Знижка надається на квартплату та всі ЖКП.

Також ми писали, що Держпродспоживслужба контролюватиме оголошення з вакансіями. Роботодавців, які порушуватимуть певні вимоги, штрафуватимуть. Авторам постів дали час на редагування інформації, поки не почалися перевірки.