Льготы за работу в тяжелых условиях — что могут получить сотрудники

Работа. Фото: Pexels

Если работа сопровождается тяжелыми условиями и вредным воздействием на здоровье человека, то сотрудникам предусмотрены льготы. Украинцы могут получить финансовые доплаты, помощь на оздоровление, увеличенную продолжительность отпуска и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие льготы положены сотрудникам за тяжелые и вредные условия деятельности.

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Денежные надбавки

Согласно статье 100 Кодекса законов о труде, на должностях, характеризующихся вредными и опасными условиями, особыми природными географическими и геологическими условиями, повышенным риском для здоровья, устанавливается увеличенная оплата труда.

Размер финансовой надбавки зависит от стажа и исчисляется в процентах к должностному окладу:

4, 8, 12% — за тяжелые и вредные условия;

16, 20, 24% — за особо тяжелые и вредные условия.

Надбавки устанавливают пропорционально фактически отработанному времени на основании аттестации рабочего места. В этот период не включают отпуск, простой, лечение, обеденные перерывы и т.п.

Сокращенная неделя

Существует постановление Кабмина "Об утверждении Перечня производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочей недели".

Льгота предусмотрена украинцам, занятым в сфере горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетики, переработки угля, изготовления электроники, химической и атомной промышленности и т.д.

Также по статье 7 закона "Об отпусках" сотрудники на должностях, связанных с негативным воздействием на здоровье вредных производственных факторов, получают ежегодный дополнительный отдых продолжительностью до 35 календарных дней. Сроки зависят от условия в коллективном/трудовом договоре.

Другие льготы для работников

В статьях 163-167 Кодекса законов о труде определены льготы украинцам за работу с вредными и опасными условиями. Сотрудники имеют право на:

бесплатную специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты;

компенсацию работодателем расходов на самостоятельное приобретение спецодежды;

бесплатную выдачу мыла и обезвреживающих средств;

бесплатную выдачу молока и лечебно-профилактического питания;

обеспечение газированной соленой водой.

По статье 169 КЗоТ, руководитель должен организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров сотрудников, занятых на тяжелых работах, а также ежегодного обязательного осмотра лиц в возрасте до 21 года.

Напомним, некоторые украинцы могут получить скидку на жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено членам семей военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время службы. Скидка предоставляется на квартплату и все ЖКУ.

Также мы писали, что Госпродпотребслужба будет контролировать объявления с вакансиями. Работодателей, которые нарушат определенные требования, будут штрафовать. Авторам постов дали время на редактирование информации, пока не начались проверки.