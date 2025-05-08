Вакансії в Україні перевірятимуть — за яку рекламу каратимуть штрафами

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

В Україні Держпродспоживслужбу наділили повноваженнями для контролю реклами вакансій. Роботодавців, які порушуватимуть певні вимоги, штрафуватимуть.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Така норма передбачена у законі, який розмежовує повноваження центральних органів виконавчої влади у сферах:

промислової безпеки;

охорони праці;

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

державного гірничого нагляду;

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Саме тому Держпродспоживслужбу зобов'язали слідкувати, як в Україні дотримуються законодавства щодо реклами про працевлаштування.

Які вакансії перевірятимуть

Як зазначається, з 8 травня 2025 року фахівці слідкуватимуть за усіма оголошеннями від:

роботодавців;

рекрутингових агентств.

Основну увагу приділятимуть

виявленню дискримінаційних формулювань — за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоров'я, расою чи етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення зарплати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

Тож роботодавці, як пояснив голова Держпродспоживслужби Андрій Крейтор, якщо хочуть уникнути небажаних наслідків, зараз повинні:

перевірити свої оголошення;

зробити їх такими, аби вони відповідали вимогам законодавства.

"Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберегти довіру кандидатів", — підкреслив Крейтор.

Що зміниться для українців

Очікується, що завдяки посиленому контролю за вакансіями ринок праці відповідатиме європейським стандартам, оскільки у кожного громадянина з'явиться рівний доступ до праці.

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