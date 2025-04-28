Прослушки немає, але правда набагато гірша — як реклама точно вгадує ваші думки

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Чому Facebook іноді показує рекламу, що дивовижно збігається з учорашньою розмовою? Найпростіше пояснення — приховане прослуховування через мікрофон. Насправді жодних доказів постійного "співслухання" так і не знайшли, а істина виявляється значно складнішою.

Про це пише New Atlas.

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Ідея про "всевидюче" підслуховування з'явилася роками тому й досі спливає у розмовах. Та всі намагання знайти технічне "прослуховування" провалилися. У 2024 році резонансне розслідування 404 Media розкрило проєкт Cox Media Group під назвою Active Listening. Система нібито поєднувала уривки голосових даних, що завантажуються одразу після команди "Hey Google" чи "Hey Siri", з іншою поведінковою інформацією, аби точніше таргетувати рекламу. Після хвилі критики Amazon, Google та Meta відмежувалися від CMG, а сам холдинг заявив про закриття продукту, щоб "уникнути непорозумінь".

Ще 2019 року фахівці з мобільної безпеки Wandera перевірили припущення про цілодобове прослуховування. Вони розмістили iPhone і Samsung Galaxy в кімнаті, де пів години тривало повторювання аудіореклами корму для тварин, і порівняли витрати даних та заряду з "тихою" контрольною кімнатою. Жодної різниці не виявили, а тематичної реклами після тесту не з'явилося. Інженери дійшли висновку, що постійна передача аудіо відчутно збільшила б трафік і була б легко помітна.

На той самий аспект звертав увагу й колишній менеджер Facebook Антоніо Гарсія-Мартінес. Він підрахував, що якби компанія записувала лише половину доби розмов 150 млн активних користувачів у США, щодня накопичувалося б близько 20 петабайтів даних — майже все тогочасне сховище Facebook. Тож така схема виглядає не лише технічно громіздкою, а й економічно безглуздою.

Попри це, влітку 2019 року спалахнув скандал: Bloomberg повідомив, що Facebook залучив сторонніх підрядників для розшифровки аудіоповідомлень у Messenger задля перевірки точності автотранскрипції. Компанія тлумачила, що користувачі дали згоду, але заголовки "Facebook слухає ваші розмови" миттєво зміцнили давню підозру. Марк Цукерберг, відповідаючи сенаторові Гарі Пітерсу ще 2018 року, спростовував використання мікрофона для реклами, та конспірологія знову запалала.

Того ж року дослідники Північно-Східного університету з'ясували, що з понад 17 000 Android-додатків понад 9 000 отримали дозвіл робити скриншоти, а деякі ще й записували відео екрана та надсилали його стороннім серверам. На тлі відсутності аудіозаписів це виявилося ще більш тривожним: ваші дії можна відстежити без жодного підслуховування.

Саме такий масив даних — історія місцеперебування, покупки (навіть готівкові через дисконтні картки, прив'язані до телефона чи email), коло контактів, незавершені повідомлення, типові маршрути — і живить алгоритми, що іноді разюче точно вгадують ваші потреби. Гарсія-Мартінес наголошує: Facebook і без мікрофона відстежує користувача на всіх пристроях, а рекламна мережа експлуатує найдрібніші "слабкі" сигнали, тож "технічні дива" не потрібні.

Голосові помічники дійсно слухають, але лише на мить після слова-тригера, коли уривок відправляється в хмару, обробляється й повертається відповідь. Обсяг цих переданих даних легко зафіксувати мережевим аналізатором. Водночас алгоритм персоналізації реклами — непрозора "чорна скринька", що оперує гігабайтами поведінкової інформації та видає результат, який часом здається містичним.

Отже, телефони не підслуховують нас потайки, проте збирають величезний пласт інших відомостей. І саме ця непомітна, але всеосяжна аналітика робить рекламу настільки "пророчою", що конспірологічна версія підслуховування здається простішою — хоч і хибною — відповіддю на запитання, звідки гаджет знає, про що ви щойно говорили.

Нагадаємо, українці стали частіше отримувати виклики з незнайомих номерів, після відповіді на які у слухавці панує тиша, а потім з'єднання обривається. Варто знати, у чому сенс таких "німих" дзвінків та чому краще ігнорувати їх.

Також ми писали, що втрачений смартфон нагадує розкритий гаманець, забутий у людному парку на лавці — всі дані доступні, і коли ними скористаються, це лише питання часу. Варто потурбуватися про те, щоб вся інформація, яка може бути використана зловмисниками у приватних повідомленнях, була захищена або видалена.