Прослушки нет, но правда гораздо хуже — как реклама точно угадывает ваши мысли

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Почему Facebook иногда показывает рекламу, удивительно совпадающую со вчерашним разговором? Самое простое объяснение — скрытое прослушивание через микрофон. На самом деле никаких доказательств постоянного "сослушания" так и не нашли, а истина оказывается значительно сложнее.

Об этом пишет New Atlas.

Реклама

Читайте также:

Как реклама угадывает ваши мысли без микрофона

Идея о "всевидящем" подслушивании появилась годами назад и до сих пор всплывает в разговорах. Но все попытки найти техническое "прослушивание" провалились. В 2024 году резонансное расследование 404 Media раскрыло проект Cox Media Group под названием Active Listening. Система якобы объединяла отрывки голосовых данных, загружаемых сразу после команды "Hey Google" или "Hey Siri", с другой поведенческой информацией, чтобы точнее таргетировать рекламу. После волны критики Amazon, Google и Meta отмежевались от CMG, а сам холдинг заявил о закрытии продукта, чтобы "избежать недоразумений".

Еще в 2019 году специалисты по мобильной безопасности Wandera проверили предположение о круглосуточном прослушивании. Они разместили iPhone и Samsung Galaxy в комнате, где полчаса продолжалось повторение аудиорекламы корма для животных, и сравнили расход данных и заряда с "тихой" контрольной комнатой. Никакой разницы не обнаружили, а тематической рекламы после теста не появилось. Инженеры пришли к выводу, что постоянная передача аудио ощутимо увеличила бы трафик и была бы легко заметна.

На тот же аспект обращал внимание и бывший менеджер Facebook Антонио Гарсия-Мартинес. Он подсчитал, что если бы компания записывала только половину суток разговоров 150 млн активных пользователей в США, ежедневно накапливалось бы около 20 петабайт данных — почти все тогдашнее хранилище Facebook. Поэтому такая схема выглядит не только технически громоздкой, но и экономически бессмысленной.

Несмотря на это, летом 2019 года вспыхнул скандал: Bloomberg сообщил, что Facebook привлек сторонних подрядчиков для расшифровки аудиосообщений в Messenger для проверки точности автотранскрипции. Компания толковала, что пользователи дали согласие, но заголовки "Facebook слушает ваши разговоры" мгновенно укрепили давнее подозрение. Марк Цукерберг, отвечая сенатору Гари Питерсу еще в 2018 году, опровергал использование микрофона для рекламы, но конспирология снова запылала.

В том же году исследователи Северо-Восточного университета выяснили, что из более 17 000 Android-приложений более 9 000 получили разрешение делать скриншоты, а некоторые еще и записывали видео экрана и отправляли его сторонним серверам. На фоне отсутствия аудиозаписей это оказалось еще более тревожным: ваши действия можно отследить без всякого подслушивания.

Именно такой массив данных — история местонахождения, покупки (даже наличные через дисконтные карты, привязанные к телефону или email), круг контактов, незавершенные сообщения, типичные маршруты — и питает алгоритмы, которые иногда поразительно точно угадывают ваши потребности. Гарсия-Мартинес подчеркивает: Facebook и без микрофона отслеживает пользователя на всех устройствах, а рекламная сеть эксплуатирует мельчайшие "слабые" сигналы, поэтому "технические чудеса" не нужны.

Голосовые помощники действительно слушают, но лишь на мгновение после слова-триггера, когда отрывок отправляется в облако, обрабатывается и возвращается ответ. Объем этих переданных данных легко зафиксировать сетевым анализатором. В то же время алгоритм персонализации рекламы — непрозрачный "черный ящик", оперирующий гигабайтами поведенческой информации и выдающий результат, который порой кажется мистическим.

Итак, телефоны не подслушивают нас тайком, однако собирают огромный пласт других сведений. И именно эта незаметная, но всеобъемлющая аналитика делает рекламу настолько "пророческой", что конспирологическая версия подслушивания кажется более простым — хоть и ошибочным — ответом на вопрос, откуда гаджет знает, о чем вы только что говорили.

Напомним, украинцы стали чаще получать вызовы с незнакомых номеров, после ответа на которые в трубке царит тишина, а затем соединение обрывается. Стоит знать, в чем смысл таких "немых" звонков и почему лучше игнорировать их.

Также мы писали, что потерянный смартфон напоминает раскрытый кошелек, забытый в людном парке на скамейке — все данные доступны, и когда ими воспользуются, это лишь вопрос времени. Стоит позаботиться о том, чтобы вся информация, которая может быть использована злоумышленниками в личных сообщениях, была защищена или удалена.