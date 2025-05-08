Вакансии в Украине будут проверять — за какую рекламу будут наказывать штрафами

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

В Украине Госпродпотребслужбу наделили полномочиями для контроля рекламы вакансий. Работодателей, которые будут нарушать определенные требования, будут штрафовать.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Реклама

Читайте также:

Почему в Украине будут мониторить

Такая норма предусмотрена в законе, который разграничивает полномочия центральных органов исполнительной власти в сферах:

промышленной безопасности;

охраны труда;

обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения;

государственного горного надзора;

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

Именно поэтому Госпродпотребслужбу обязали следить, как в Украине соблюдается законодательство о рекламе о трудоустройстве.

Какие вакансии будут проверять

Как отмечается, с 8 мая 2025 года специалисты будут следить за всеми объявлениями от:

работодателей;

рекрутинговых агентств.

Основное внимание будут уделять

выявлению дискриминационных формулировок — по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), полу ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;

фиксации признаков манипуляций — преувеличение зарплаты без уточнения условий, замалчивание важной информации (например, ночные смены или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.

Поэтому работодатели, как пояснил председатель Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор, если хотят избежать нежелательных последствий, сейчас должны:

проверить свои объявления;

сделать их такими, чтобы они соответствовали требованиям законодательства.

"Это не только позволит избежать штрафов, но и поможет сохранить доверие кандидатов", — подчеркнул Крейтор.

Что изменится для украинцев

Ожидается, что благодаря усиленному контролю за вакансиями рынок труда будет соответствовать европейским стандартам, поскольку у каждого гражданина появится равный доступ к трудоустройству.

Ранее мы рассказывали, какие профессии сохраняют популярность в 2025 году. На некоторых должностях украинцы могут зарабатывать до 40 тыс. гривен.

Также напомним, как часто украинцы должны получать зарплату. Во время полномасштабной войны своевременная выплата стала особенно актуальной для граждан.