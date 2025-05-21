Средняя зарплата директора школы — на какую сумму может рассчитывать в 2025 году

Урок в школе. Фото: УНИАН

Учителя в Украине не могут похвастаться большими зарплатами, хотя суммы зависят от объективных факторов, в частности стажа работы, выслуги лет, должностного оклада, надбавок и тому подобное. Возникает вопрос, на какой средний доход могут рассчитывать директора учебных заведений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в среднем зарабатывают директора школ и как изменился их доход за год.

Реклама

Читайте также:

Средняя зарплата директора школы

На директора возложено много обязанностей, поэтому уровень дохода должен быть соответствующим. Он не только руководит педагогическим коллективом, но также организует образовательный процесс, создает условия для повышения профессионального уровня сотрудников, подбирает кадры и др. Директор школы должен:

организовать наставничество для молодых специалистов;

руководить работой педагогического совета, аттестационной комиссии;

контролировать выполнение учебных планов и программ;

распоряжаться в установленном порядке имуществом учебного заведения и его средствами;

налаживать сотрудничество с родителями учеников;

отчитываться о работе на общем собрании коллектива;

участвовать в конференциях, семинарах и т. п.

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, по состоянию на май 2025 года директор школы может рассчитывать на среднюю зарплату 33 500 грн/мес. Показатель вывели на основе информации в 40 вакансиях, опубликованных на сайте.

Динамика средней зарплаты директора школы. Фото: скриншот

За год средний месячный доход изменился в сторону увеличения на 43%. В мае 2024-го зарплата находилась на уровне 23 500 грн, а ощутимый подъем начался в феврале-марте 2025 года. Зато количество доступных вакансий за 12 месяцев уменьшилось на 39%.

Льготы для учителей

Украинское законодательство предусматривает предоставление педагогическим сотрудникам определенных социальных гарантий. Во-первых, учителя-пенсионеры в сельской местности имеют право на полную компенсацию расходов на коммунальные услуги, в том числе печное топливо и сжиженный газ в пределах социальных норм.

Чтобы получить льготу, надо подтвердить среднемесячный доход на одного члена семьи до 4 240 грн. Во-вторых, учителя могут раньше выйти на пенсию за выслугу лет. Нужно иметь минимум 30 лет педагогического стажа и достичь 55-летнего возраста.

Напомним, педагогические сотрудники имеют право на 54 календарных дня ежегодного основного отпуска. Требование сокращения продолжительности до 24 дней не распространяется на учителей, как и на несовершеннолетних рабочих.

Также мы писали, сколько в среднем зарабатывают учителя начальных классов в Украине. По данным кадрового портала, доход педагогов находится на уровне 19 000 грн. Хотя в Киеве средний показатель больше — 22 000 грн в месяц.