Средняя зарплата учителя математики — на какую сумму может рассчитывать в 2025 году

Учитель математики. Фото: Freepik

Педагогические сотрудники в Украине не могут похвастаться большим доходом. Только директора школ и завучи получают в среднем 33 500 грн ежемесячно. Зато выплаты обычным учителям ниже, даже с учетом многих надбавок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая средняя зарплата учителя математики и как изменилась сумма за год.

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Доход учителей математики в Украине

Зарплата педагога формируется на основе многих составляющих, в частности должностного оклада, надбавок за престижность труда и выслугу лет, доплат за классное руководство и неблагоприятные условия труда. Несмотря на нехватку денег в госбюджете, МОН работает над возможностью пересмотра выплат.

По данным крупного кадрового портала Work.ua, средняя зарплата учителя математики по состоянию на май 2025 года находится на уровне 18 500 грн. Показатель вывели на основе сведений, указанных в почти 200 вакансиях с заголовком "Учитель математики" и похожими запросами-синонимами.

В аналогичный период 2024 года доход педагогических работников составлял 15 000 грн, следовательно за 12 месяцев средняя зарплата увеличилась на 23%. Количество вакансий осталось на аналогичном уровне (-2%), хотя до августа 2024-го наблюдался всплеск объявлений.

Динамика средней зарплаты учителя математики в Украине. Фото: скриншот

Ждать ли повышения зарплаты

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал на конференции "Образование новой Украины", что получил поручение от президента Владимира Зеленского проработать варианты повышения зарплат учителей. Для выполнения задачи необходимо найти в государственном бюджете дополнительные 300 млрд грн, что невозможно в условиях войны.

В 2025 году удалось увеличить финансирование на 12 млрд гривен. За счет этих денег происходит выплата педагогическим сотрудникам надбавки за неблагоприятные условия труда — 1 000 грн ежемесячно каждому украинскому учителю независимо от стажа, категории, должности, места трудоустройства. А с 1 сентября сумма удвоится.

"У нас есть несколько сценариев: по упрощению структуры заработной платы, по выводу зарплаты как инструмента мотивации для профессионального роста. Есть ряд сценариев, но самый дешевый начинается с 40 млрд грн дополнительного финансирования", — добавил министр.

Однако новую доплату не получают педагоги дошкольного и внешкольного образования, а также преподаватели учреждений профтехобразования и колледжей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине не планируют повышать минимальную зарплату в июне 2025 года. С 1 января показатель зафиксировали на уровне 8 000 грн/мес., в ближайшее время изменения не предвидятся.

Также мы писали, какая средняя зарплата классного руководителя в Украине. Педагоги получают 20 000 грн ежемесячно, согласно данным крупного кадрового портала. Такая сумма достигается благодаря надбавке за классное руководство.