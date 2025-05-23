Середня зарплата класного керівника — на яку суму може розраховувати у 2025

Вчителька на уроці. Фото: УНІАН

Приблизний дохід вчителя І категорії з надбавками становив близько 14 000 грн на початок 2025 року. Класні керівники мають змогу отримувати більшу середню зарплату, оскільки їм належить конкретна доплата. Хоча до розміру доходу завуча або директора сума не доходить.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в середньому заробляють класні керівники та як змінився їх дохід за останній рік.

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Середня зарплата класного керівника

На противагу звичайним педагогічним працівникам, класні керівники мають додаткові посадові обов’язки, що відображається на їх доходах. Вони повинні:

контролювати перебіг виховного процесу;

створити умови для засвоєння учнями шкільної програми;

організувати позакласну роботу;

налагоджувати співпрацю з батьками та іншими вчителями;

регулярно підвищувати професійний рівень і педагогічну майстерність;

вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень;

проводити батьківські збори та зібрання органів учнівського самоврядування.

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, середня зарплата класного керівника в Україні перебуває на рівні 20 000 грн станом на кінець травня 2025 року. Показник вивели на основі інформації, вказаної в понад 100 вакансіях на сайті.

Динаміка середньої заробітної плати класних керівників. Фото: скриншот

За останні 12 місяців зарплата майже не змінилася, відбулася кореляція в бік збільшення лише на 5%. В аналогічний період 2024 року класним керівникам платили в середньому 19 000 грн. У січні 2025-го показник опустився до 18 000 грн, але вже наступного місяця стабілізувався. Що стосується кількості вакансій, то за рік їх поменшало на 10%.

Доплата за класне керівництво

Дохід педагогів збільшується завдяки різноманітним надбавкам. Серед них — доплата за класне керівництво в розмірі:

20% ставки посадового окладу — у підготовчих, 1-4 класах;

25% ставки посадового окладу — від 5 класу.

Плюс вчителі можуть розраховувати на доплату за викладання в інклюзивному класі — 20% ставки. В деяких випадках передбачені зменшення розмірів надбавок за класне керівництво. Коефіцієнт 0,5 застосовують у класах із кількістю учнів до 12 осіб.

Нагадаємо, середня зарплата завуча, тобто заступника директора школи, перебуває на рівні 33 500 грн у травні 2025 року. В аналогічний період минулого року показник був на 43% менший, а кількість вакансій на кадрових порталах відтоді зменшилася на 39%.

Також ми писали, що у 2025 році мінімальна зарплата залишилась на рівні 8 000 грн, попри спроби парламентарів ініціювати підвищення. Мінфін прогнозує зміни лише наступними роками, бо індексація традиційно пов’язана зі стримуванням інфляції.