Средняя зарплата классного руководителя — на какую сумму может рассчитывать в 2025 году

Учительница на уроке. Фото: УНИАН

Примерный доход учителя I категории с надбавками составлял около 14 000 грн на начало 2025 года. Классные руководители могут получать большую среднюю зарплату, поскольку им положена конкретная доплата. Хотя до размера дохода завуча или директора сумма не доходит.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в среднем зарабатывают классные руководители и как изменился их доход за последний год.

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Средняя зарплата классного руководителя

В отличие от обычных педагогических сотрудников, классные руководители имеют дополнительные должностные обязанности, что отражается на их доходах. Они должны:

контролировать ход воспитательного процесса;

создать условия для усвоения учениками школьной программы;

организовать внеклассную работу;

налаживать сотрудничество с родителями и другими учителями;

регулярно повышать профессиональный уровень и педагогическое мастерство;

вести документацию, связанную с выполнением полномочий;

проводить родительские собрания и сборы органов ученического самоуправления.

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, средняя зарплата классного руководителя в Украине находится на уровне 20 000 грн по состоянию на конец мая 2025 года. Показатель вывели на основе информации, указанной в более 100 вакансиях на сайте.

Динамика средней зарплаты классных руководителей. Фото: скриншот

За последние 12 месяцев зарплата почти не изменилась, произошла корреляция в сторону увеличения лишь на 5%. В аналогичный период 2024 года классным руководителям платили в среднем 19 000 грн. В январе 2025-го показатель опустился до 18 000 грн, но уже в следующем месяце стабилизировался. Что касается количества вакансий, то за год их стало меньше на 10%.

Доплата за классное руководство

Доход педагогов увеличивается благодаря разнообразным надбавкам. Среди них — доплата за классное руководство в размере:

20% ставки должностного оклада — в подготовительных, 1-4 классах;

25% ставки должностного оклада — от 5 класса.

Плюс учителя могут рассчитывать на доплату за преподавание в инклюзивном классе — 20% ставки. В некоторых случаях предусмотрены уменьшения размеров надбавок за классное руководство. Коэффициент 0,5 применяют в классах с количеством учеников до 12 человек.

Напомним, средняя зарплата завуча, то есть заместителя директора школы, находится на уровне 33 500 грн в мае 2025 года. В аналогичный период прошлого года показатель был на 43% меньше, а количество вакансий на кадровых порталах с тех пор уменьшилось на 39%.

Также мы писали, что в 2025 году минимальная зарплата осталась на уровне 8 000 грн, несмотря на попытки парламентариев инициировать повышение. Минфин прогнозирует изменения только в последующие годы, ведь индексация традиционно связана со сдерживанием инфляции.