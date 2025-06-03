Школьное образование в Украине — какие изменения подготовили в МОН для учеников и учителей в 2025

Школьный урок. Фото: УНИАН

Министерство образования и науки подготовило несколько весомых нововведений для украинцев осенью 2025 года. Изменения коснутся повышения квалификации учителей, образовательного процесса и системы создания учебников.

Об этом шла речь на брифинге МОН "Образование в укрытиях и уроки онлайн: итоги школьного учебного года 2024/2025".

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В Украине планируют обновить систему профессионального развития педагогических сотрудников. Программу анонсируют уже в новом учебном году, однако в МОН рассекретили несколько нюансов.

"Это обновление предполагает, что учитель получит деньги, "которые будут ходить за ним", и которыми он сам будет распоряжаться для повышения своей квалификации. О механизмах внедрения программы и суммах финансирования будет анонсировано осенью", — отметила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Это лишь мизерная часть реформ, над которыми работает МОН. Второе нововведение будет касаться обновленного содержания в трех образовательных областях. Напомним, в феврале 2025 года анонсировали программу "Образование для жизни", в рамках которой инициаторы поставили цель преодолеть разрыв между теорией и практикой, школьной программой и реальными потребностями учащихся.

"С сентября мы планируем в цикле 5-6 класса предложить обновленное содержание, которое будет учитывать взаимосвязь между различными отраслями, обновленные концепции, созданные в рамках этой политики", — уточнила Кузьмичева.

Ранее она рассказывала, что благодаря программе "Образование для жизни" удастся:

сделать обучение более последовательным и понятным;

дать ученикам практические знания и навыки для решения реальных задач/проблем;

разработать современные учебники, учебные материалы и модели образовательных пространств.

Наконец, третье нововведение — это разработка механизма совершенствования системы создания учебников. Будут проанализированы проблемы предыдущих лет, пересмотрены подходы к написанию учебных книг, усовершенствовано сотрудничество с авторскими коллективами и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средняя зарплата учителя математики в Украине, по данным крупного кадрового портала, составляет 18 500 грн. За 12 месяцев показатель вырос на 23% — с 15 000 грн. При этом количество вакансий в школах осталось неизменным.

Также мы писали, что вымогательство денег в школах на ремонт или другие нужды является незаконным — образование в Украине бесплатное, а заведения должны содержать местные власти. За такие нарушения предусмотрены различные виды ответственности.