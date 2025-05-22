Дошкільна освіта — як нараховується зарплата педагогічного працівника

Вихователька з дітьми на майданчику. Фото: УНІАН

Зарплата педагогічного працівника нараховується відповідно до тривалості робочого часу, норми навантаження та посадового окладу. Законодавством також передбачені різні надбавки та доплати.

Від чого залежить посадовий оклад педпрацівника, пояснили у Міністерстві освіти та науки України.

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Питання оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти унормовано наказом МОН № 100 відповідно до статей 26, 28 Закону України "Про дошкільну освіту" від 06.06.2024 № 3788-ІХ.

Документ, зокрема, передбачає, що посадовий оклад (ставка заробітної плати) педагогічному працівнику закладу дошкільної освіти встановлюється за робочий час, визначений відповідно до законодавства.

Тривалість робочого часу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на одну тарифну ставку така:

для керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя — 35 годин на тиждень;

для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників (музичного керівника, інструктора з фізкультури, вчителя-логопеда, керівника гуртка) — 30 годин на тиждень.

Складником робочого часу педагогічного працівника закладу дошкільної освіти також є норма педагогічного навантаження (безпосереднє здійснення освітнього процесу з вихованцями).

У 2025 році ця норма становить:

для вихователя, інструктора з фізкультури — 25 годин на тиждень;

для музичного керівника — 24 години на тиждень;

для практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда — 20 годин на тиждень;

для керівника гуртка (студії, секції тощо), вчителя — 18 годин на тиждень.

Зміни в оплаті праці педагогічних працівників — важливі нюанси

З моменту набрання чинності наказу МОН № 100 тарифікація педагогічних працівників закладів дошкільної освіти здійснюється на основі обсягу їхнього робочого часу, який включає два показники:

Педагогічне навантаження (безпосереднє здійснення освітнього процесу з вихованцями). Інша педагогічна робота (методична, організаційна та інша педагогічна діяльність, передбачена трудовим договором).

Тобто, після 03.03.2025 необхідно години педагогічного навантаження, встановлені в тарифікаційному списку для кожного працівника, перевести в години робочого часу.

Для цього МОН пропонує застосовувати такий порядок перерахунку: робочий час у тарифікаційному списку = педагогічне навантаження в тарифікаційному списку / норму педагогічного навантаження, встановленого ст. 26 Закону № 3788-ІХ * норму робочого часу на ставку, встановленого ст. 26 Закону № 3788-ІХ.

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