Дошкольное образование — как начисляется зарплата педагогического работника

Воспитательница с детьми на площадке. Фото: УНИАН

Зарплата педагогического работника начисляется в соответствии с продолжительностью рабочего времени, нормой нагрузки и должностным окладом. Законодательством также предусмотрены различные надбавки и доплаты.

От чего зависит должностной оклад педработника, объяснили в Министерстве образования и науки Украины.

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Вопрос оплаты труда педагогических работников учреждений дошкольного образования нормирован приказом МОН № 100 в соответствии со статьями 26, 28 Закона Украины "О дошкольном образовании" от 06.06.2024 № 3788-ІХ.

Документ, в частности, предусматривает, что должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическому работнику заведения дошкольного образования устанавливается за рабочее время, определенное в соответствии с законодательством.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников заведений дошкольного образования на одну тарифную ставку следующая:

для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя — 35 часов в неделю;

для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников (музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, руководителя кружка) — 30 часов в неделю.

Составляющей рабочего времени педагогического работника заведения дошкольного образования также является норма педагогической нагрузки (непосредственное осуществление образовательного процесса с воспитанниками).

В 2025 году эта норма составляет:

для воспитателя, инструктора по физкультуре — 25 часов в неделю;

для музыкального руководителя — 24 часа в неделю;

для практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда — 20 часов в неделю;

для руководителя кружка (студии, секции и т. п.), учителя — 18 часов в неделю.

Изменения в оплате труда педагогических работников — важные нюансы

С момента вступления в силу приказа МОН № 100 тарификация педагогических работников заведений дошкольного образования осуществляется на основе объема их рабочего времени, который включает два показателя:

Педагогическая нагрузка (непосредственное осуществление образовательного процесса с воспитанниками). Другая педагогическая работа (методическая, организационная и другая педагогическая деятельность, предусмотренная трудовым договором).

То есть, после 03.03.2025 необходимо часы педагогической нагрузки, установленные в тарификационном списке для каждого работника, перевести в часы рабочего времени.

Для этого МОН предлагает применять такой порядок перерасчета: рабочее время в тарификационном списке = педагогическая нагрузка в тарификационном списке / норму педагогической нагрузки, установленной ст. 26 Закона № 3788-ІХ * норму рабочего времени на ставку, установленного ст. 26 Закона № 3788-ІХ.

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