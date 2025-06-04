Учителя английского языка — на какую зарплату могут рассчитывать в 2025 году

Учительница английского языка. Фото: Unsplash

Знание иностранных языков трудно переоценить в современном мире, поэтому профессия учителя английского остается популярной в Украине. Средняя зарплата педагогических сотрудников зависит от многих факторов: не только опыта и квалификации, но и места работы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в среднем получают учителя английского языка по состоянию на июнь 2025 года и как изменилась сумма за год.

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Доход учителей английского в Украине

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, зарплаты педагогов сильно варьируются в частных учебных заведениях и государственных школах. Преподавателям частных лицеев/гимназий предлагают от 40 000 грн/мес., тогда как работники обычных школ получают вдвое меньше — суммы колеблются от 15 000 до 20 000 грн.

Вакансии учителя английского языка. Фото: скриншот

Вакансии учителя английского языка. Фото: скриншот

Вакансии учителя английского языка. Фото: скриншот

Вакансии учителя английского языка. Фото: скриншот

Вакансии учителя английского языка. Фото: скриншот 1 / 5









На основе почти 1000 вакансий, опубликованных на кадровом портале, удалось вывести средний показатель дохода учителей английского языка. По состоянию на июнь 2025 года речь идет о 23 500 грн/мес., но в расчет входят все объявления с заголовком English teacher без разделения на частные/государственные учебные заведения.

Что интересно, суммы отличаются в зависимости от городов Украины. В Киеве средняя зарплата находится на уровне 26 500 грн, во Львове — 24 000 грн, в Одессе, Харькове и Виннице — 22 500 грн. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года доход педагогов был на 4% меньше. За 12 месяцев количество вакансий сократилось на 38%.

Динамика количества вакансий учителя английского языка. Фото: скриншот

Учителя английского имеют большую гибкость в формате преподавания, ведь их профессия востребована по всему миру. Они могут работать дистанционно, обучая иностранному языку учеников из разных стран. Поэтому существует возможность увеличить средний доход, используя преимущества онлайн-преподавания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, педагогических сотрудников и учеников ждут весомые нововведения с сентября 2025 года. МОН планирует обновить систему профессионального развития учителей, пересмотреть содержание в трех образовательных областях и разработать механизм совершенствования системы создания учебников.

Также мы писали, что в 2025 году зарплата педсотрудников детсадов зависит от оклада, продолжительности рабочего времени и нагрузки. Рабочая неделя составляет 30-35 часов, а педагогическая нагрузка — от 18 до 25 часов (зависит от должности).