Доплаты учителям после каникул — на какую сумму рассчитывать с 1 сентября

Учительница проводит урок. Фото: УНИАН

Работа учителя очень важна, а потому государство пытается поддержать педагогов. После завершения летних каникул, педагоги могут ожидать дополнительные выплаты к зарплате.

О том, какие доплаты будут получать учителя с 1 сентября 2025 года, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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На сколько увеличатся доплаты педагогов в сентябре

С 1 сентября 2025 года в Украине увеличат ежемесячные доплаты к заработной плате педагогам. Как сообщает Министерство образования и науки, размер надбавки составит 2 000 гривен "на руки" (или 2 600 гривен до налогообложения) в месяц.

Сейчас учителя получают ежемесячную доплату в размере 1 000 гривен, поэтому с сентября эта сумма удвоится. Доплаты будут выплачиваться ежемесячно до конца того календарного года, когда в Украине завершится военное положение. Размер надбавки будет зависеть от объема педагогической нагрузки: чем больше часов ведет учитель, тем больше будет ежемесячная доплата.

Стоит также отметить, что новое повышение не отменяет уже действующих надбавок к зарплате, которые получают педагоги. Выплаты будут зачисляться автоматически на банковские счета учителей, поэтому никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. После завершения действия военного положения, эти доплаты прекратятся с начала следующего года.

Как оплачивается работа учителей летом

Согласно пункту 71 Инструкции по начислению зарплаты работникам образовательной отрасли, педагоги, работающие во время каникул (а также административный или вспомогательный персонал, который ведет занятия или кружки), получают оплату на основе тарификации, действовавшей перед началом каникул.

Иными словами, зарплата учителей в период летних каникул не уменьшается и выплачивается в том же объеме, что и в течение учебного года.

Ранее мы писали, что в первом квартале 2025 года средний уровень заработной платы в Украине повысился на 24,1%, достигнув 23 460 гривен. Однако в 13 из 25 отраслей экономики работники все еще получают существенно ниже доходы.

Также мы рассказывали, что нормативная база, регламентирующая оплату труда педагогов в Украине, была создана еще 20-30 лет назад и пока не соответствует реалиям современного общества. Необходимо внедрить комплексный подход к реформе системы оплаты труда, пересмотрев ее основы и механизмы.