Назначение пенсии за выслугу лет в 2025 — какие условия должен выполнить учитель

Учительница с учениками в метро. Фото: УНИАН

Педагоги имеют право на пенсию за выслугу лет — если за период работы накопили достаточно педагогического стажа. Но есть важные условия, о которых стоит знать.

О том, от чего зависит размер пенсии учителя и какой ее максимальный размер в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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От чего зависит сумма выплат учителя на пенсии

Размер пенсии для учителей определяется согласно действующему законодательству. Сумма включает различные надбавки, доплаты и индексации. Однако общая пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. На 2025 год это — 23 610 гривен.

Какой стаж и возраст нужно иметь в 2025 году

Те педагоги, которые имели достаточный стаж на 1 января 2016 года, могут оформить пенсию независимо от возраста. Но для других требования изменились. На сегодня для выхода на пенсию за выслугу лет нужно:

достичь возраста 55 лет;

не менее 30 лет педагогического стажа.

Ранее возраст не имел значения, однако теперь это обязательное условие. Стоит также отметить, что пенсию за выслугу лет могут получить только после окончательного увольнения с работы в образовании. Если пенсионер возвращается к преподавательской деятельности — выплаты временно останавливают до повторного увольнения.

Ранее мы писали, что в июле отдельным категориям украинских пенсионеров проведут обновление размера пенсионных выплат. Это коснется граждан, которые достигли установленного пенсионного возраста и имеют полный страховой стаж: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Также мы рассказывали, что профессия учителя является чрезвычайно важной, поэтому государство стремится обеспечить поддержку работникам образования. С началом нового учебного года, после завершения летних каникул, педагоги могут рассчитывать на дополнительные денежные надбавки к основной зарплате.