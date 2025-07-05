Некоторых украинцев могут лишить части пенсии — Гетманцев рассекретил причины

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Вопрос пенсий в Украине возмущает многих граждан. Речь идет о выплатах, которые получают судьи, прокуроры, государственные служащие, сотрудники силовых структур. Пока им ежемесячно начисляют десятки и даже сотни тысяч гривен денежного обеспечения, рядовые украинцы имеют в среднем 5 000-6 000 грн.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ведущей Вечір.LIVE Насте Рейн.

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Спецпенсии надо отменить немедленно

Так называемые "клановые" спецпенсии — это многотысячные доходы отдельных категорий граждан Украины. Пользуясь действующими нормами закона, установленными еще в 90-х годах, чиновники обращаются в суды с требованием пересчитать ежемесячные выплаты. Так они увеличивают денежное обеспечение до сотен тысяч гривен.

"Вопрос спецпенсий появился давно, еще с 1991-1993 годов, когда принимались профильные законы. Тогда был смысл, поскольку средняя зарплата в месяц составляла 10-15 долларов. Зато с 2018 года провели очередную реформу, которая увеличила в 7 раз пенсионный стаж. Для подавляющего большинства пенсионеров условия ухудшились существенно", — отметил Даниил Гетманцев.

Но никто не ходит в суды, потому что люди смирились с нововведением. Тогда как "клановые" пенсионеры борются за право на большие выплаты, не теряя возможности для перерасчета. По мнению спикера, спецпенсии подрывают основы справедливости в обществе, поэтому их нужно немедленно отменить.

"Без каких-либо переходных периодов, а прямо сейчас. Потому что это лицемерие, подрывающее моральные устои. Для меня в этом нет никаких компромиссов. Но я не вижу разумных объяснений, почему правительство не вносит законопроект на рассмотрение Верховной Рады", — пояснил глава профильного комитета.

Как уже рассказывал Гетманцев в видео на собственном YouTube-канале, законопроект об отмене спецпенсий (не является комплексной пенсионной реформой) уже рекомендован комитетом ВРУ ко второму чтению в сессионном зале.

Размер специальной пенсии в Украине

Сумма зависит от ряда факторов, в частности профессии, лет страхового стажа, возраста человека и др. Украинское законодательство предусматривает такие размеры спецпенсий:

для государственных служащих — 60% от заработной платы;

для прокуроров — 60% месячной зарплаты;

для полицейских, уволенных со службы по состоянию здоровья или по причине достижения предельного возраста — 55% должностного оклада плюс 3% за каждый год выслуги свыше 20 лет;

для судей — 50% вознаграждения (если стаж более 20 лет, то за каждый год плюс 2%).

На размер ежемесячного пожизненного содержания судьи нет ограничения по максимальной сумме денежного обеспечения. Для госслужащих и прокуроров такой лимит составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (23 610 грн). При этом ограничение применяется не всегда — если пенсию получают по старой процедуре.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 5 000 грн. Она предусмотрена борцам за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов подверглись репрессиям.

Также мы писали, от чего зависит размер пенсии учителя и какую максимальную сумму получают бывшие педагогические сотрудники в 2025 году. Общий размер с учетом надбавок и доплат не может превышать 23 610 грн в месяц.