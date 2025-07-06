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Главная Экономика Бесплатные путевки для пенсионеров — кто может получить в 2025

Бесплатные путевки для пенсионеров — кто может получить в 2025

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 16:45
Отдых в санатории для пенсионеров — кто может получить бесплатную путевку в 2025 году
Работница санатория возле ванной. Фото: УНИАН

Санаторное лечение в Украине сегодня недешевое, а потому не каждый пенсионер может себе позволить такое оздоровление. Но для некоторых категорий пожилых людей государство предусмотрело возможность получить путевки бесплатно.

О том, как пенсионеру оздоровиться за государственный счет и кто имеет на это право в 2025 году, рассказала юрист Ольга Брус в комментарии для УНИАН.

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Ранее в бюджете были средства на оздоровление пенсионеров, имеющих льготный статус. Это, в частности:

  • люди с инвалидностью;
  • те, кто получил инвалидность из-за войны;
  • ветераны войны и участники боевых действий;
  • пенсионеры с государственными наградами или особыми заслугами.

Однако с 2023 по 2025 год государство прекратило финансирование санаторного лечения для большинства из этих льготников. Единственная категория, которая до сих пор имеет право на бесплатную путевку — это пенсионеры, вернувшиеся из плена.

Как подать заявку на бесплатную путевку

Чтобы получить такую путевку, нужно обратиться с заявлением в управление социальной защиты по месту жительства или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). К заявлению необходимо приложить:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • документ, подтверждающий пребывание в плену из-за войны;
  • медицинское заключение от семейного врача, который укажет, какое именно лечение необходимо.

Кроме санаторного лечения, пенсионеры могут пройти бесплатную реабилитацию в учреждениях, которые работают с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Для этого нужно обратиться к своему врачу, который выпишет электронное направление. С этим направлением можно обращаться в медицинское или санаторное учреждение для прохождения реабилитации.

Ранее мы писали, что тема пенсий часто вызывает возмущение среди украинцев. Это неудивительно, ведь судьи, прокуроры и силовики получают ежемесячно десятки тысяч гривен, тогда как большинство пенсионеров живет на 5-6 тысяч.

Также мы рассказывали, что в июле отдельные пенсионеры в Украине могут получить дополнительные выплаты к пенсии — в зависимости от возраста, здоровья или особого статуса. Часть доплат назначают автоматически, другие нужно оформлять самостоятельно.

пенсионеры санатории лечение помощь социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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