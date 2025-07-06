Додаткові гроші для пенсіонерів — у кого та на скільки зростуть виплати в липні

Гроші лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У липні деякі українські пенсіонери можуть отримати додаткові гроші до своєї щомісячної пенсії. Ці доплати залежать від віку, стану здоров’я або статусу людини. Частину з них нараховують автоматично, тоді як інші — слід оформити окремо.

Про те, які надбавки та доплати можуть оформити українські пенсіонери у липні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Вікова доплата до пенсій

У поточному місяці пенсії зростуть для осіб, які саме у липні відзначають 70, 75 або 80 років. Основна вимога для нарахування — базовий розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Розмір вікової надбавки залежить від вікової категорії:

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але ще не досягли 75 — до 300 грн щомісяця. Тим, кому вже є 75, але ще не виповнилося 80 — до 456 грн. Особи у віці від 80 років і старші — до 570 грн додатково.

Доплата пенсіонерам, які виховують дітей

Пенсіонери, які доглядають за неповнолітніми дітьми, мають право на додаткову виплату у розмірі 150 грн на кожну дитину. Виплата продовжується до того часу, поки дитині не виповниться 18 років.

Головна умова — пенсіонер не повинен бути працевлаштованим або мати статус підприємця. Якщо ж пенсіонер починає працювати або реєструє ФОП, про це слід повідомити Пенсійний фонд, інакше виплата буде зупинена.

Підтримка для одиноких пенсіонерів

Громадяни, які досягли 80 років, проживають без родичів і мають потребу у постійному догляді через стан здоров’я, можуть щомісяця отримувати надбавку у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

У 2025 році ця сума становить 944 гривні. Для призначення цієї виплати потрібно:

бути у віці 80+ років;

проживати самостійно;

мати медичне підтвердження необхідності стороннього догляду;

отримувати пенсію саме за віком, а не через інвалідність.

Доплата почесним донорам

Громадяни, які мають звання "Почесний донор України" (здали безоплатно кров у кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам або 60 дозам плазми), отримують щомісячну надбавку до пенсії.

Розмір цієї доплати становить 10% від загального прожиткового мінімуму. Згідно з показником на 2025 рік (2 920 грн), сума надбавки дорівнює 292 грн на місяць.

Раніше ми писали, що люди, які працювали у сфері освіти, можуть претендувати на пенсію за вислугу років, якщо мають необхідну тривалість педагогічного стажу.

Також ми розповідали, що для багатьох пенсіонерів навіть незначне збільшення виплат має велике значення, оскільки розмір їхніх пенсій часто залишається доволі скромним.