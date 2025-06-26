Доплати, вихідні та почесне звання — які пільги можуть отримати донори крові у 2025

Чоловік здає кров. Фото: Pexels

Донорство — це добровільний процес, під час якого людина віддає власну кров або її складові з метою їх подальшого використання для переливання пацієнтам, які потребують такої медичної допомоги. Ця процедура має важливе значення та рятує тисячі життів, особливо в умовах повномасштабної війни. Саме тому держава активно підтримує донорів, надаючи їм певні пільги та доплати.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати донори крові у 2025 році, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Хто може бути донором крові та які пільги їм надають

Донором крові може стати кожен громадянин, який відповідає таким вимогам:

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дав письмову згоду на донорство;

досяг 18-річного віку та є дієздатним;

має паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до здачі крові.

У день здачі крові донору забезпечується звільнення від роботи, навчального процесу, військової служби чи чергувань — за наявності відповідної медичної довідки. Крім того, донор має право на:

вихідний одразу після донації або можливість додати цей день до основної відпустки;

збереження середнього заробітку за період, пов'язаний із процедурою донорства.

Громадяни, які протягом календарного року безоплатно здали дві максимально допустимі дози крові або чотири максимально допустимі дози плазми, можуть розраховувати на оплату лікарняного у розмірі 100% середньої заробітної плати.

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Крім того, протягом пів року після останньої донації їм передбачена надбавка у розмірі 25% до стипендії або грошового забезпечення, якщо вони є військовослужбовцями.

Посвідчення донора можна отримати не раніше ніж через пів року після першої здачі крові. Обов’язковою умовою є повторне проходження медичного обстеження разом із донацією, а також лабораторний скринінг на інфекційні захворювання.

Як стати Почесним донором України

Такий статус може бути присвоєний особі, яка:

здала 40 максимально допустимих доз крові;

або 60 доз плазми.

Почесним донорам надається щомісячна доплата до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, що наразі становить 292 гривні. Ця норма діятиме до кінця 2026 року.

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