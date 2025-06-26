Доплаты, выходные и почетное звание — какие льготы могут получить доноры крови в 2025

Мужчина сдает кровь. Фото: Pexels

Донорство — это добровольный процесс, во время которого человек отдает собственную кровь или ее составляющие с целью их дальнейшего использования для переливания пациентам, нуждающимся в такой медицинской помощи. Эта процедура имеет важное значение и спасает тысячи жизней, особенно в условиях полномасштабной войны. Именно поэтому государство активно поддерживает доноров, предоставляя им определенные льготы и доплаты.

О том, на какую поддержку могут рассчитывать доноры крови в 2025 году, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

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Кто может быть донором крови и какие льготы им предоставляют

Донором крови может стать каждый гражданин, который отвечает следующим требованиям:

дал письменное согласие на донорство;

достиг 18-летнего возраста и является дееспособным;

имеет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

прошел медицинское обследование и не имеет противопоказаний к сдаче крови.

В день сдачи крови донору обеспечивается освобождение от работы, учебного процесса, военной службы или дежурств — при наличии соответствующей медицинской справки. Кроме того, донор имеет право на:

выходной сразу после донации или возможность добавить этот день к основному отпуску;

сохранение среднего заработка за период, связанный с процедурой донорства.

Граждане, которые в течение календарного года бесплатно сдали две максимально допустимые дозы крови или четыре максимально допустимые дозы плазмы, могут рассчитывать на оплату больничного в размере 100% средней заработной платы.

Кроме того, в течение полугода после последней донации им предусмотрена надбавка в размере 25% к стипендии или денежного обеспечения, если они являются военнослужащими.

Удостоверение донора можно получить не ранее чем через полгода после первой сдачи крови. Обязательным условием является повторное прохождение медицинского обследования вместе с донацией, а также лабораторный скрининг на инфекционные заболевания.

Как стать Почетным донором Украины

Такой статус может быть присвоен лицу, которое:

сдал 40 максимально допустимых доз крови;

или 60 доз плазмы.

Почетным донорам предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума, что сейчас составляет 292 гривны. Эта норма будет действовать до конца 2026 года.

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