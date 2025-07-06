Дополнительные деньги для пенсионеров — у кого и на сколько вырастут выплаты в июле

Деньги лежат на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В июле некоторые украинские пенсионеры могут получить дополнительные деньги к своей ежемесячной пенсии. Эти доплаты зависят от возраста, состояния здоровья или статуса человека. Часть из них начисляют автоматически, тогда как другие — следует оформить отдельно.

О том, какие надбавки и доплаты могут оформить украинские пенсионеры в июле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Возрастная доплата к пенсиям

В текущем месяце пенсии вырастут для лиц, которые именно в июле отмечают 70, 75 или 80 лет. Основное требование для начисления — базовый размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 грн. Размер возрастной надбавки зависит от возрастной категории:

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но еще не достигли 75 — до 300 грн ежемесячно. Тем, кому уже есть 75, но еще не исполнилось 80 — до 456 грн. Лица в возрасте от 80 лет и старше — до 570 грн дополнительно.

Доплата пенсионерам, которые воспитывают детей

Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми, имеют право на дополнительную выплату в размере 150 грн на каждого ребенка. Выплата продолжается до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Главное условие — пенсионер не должен быть трудоустроенным или иметь статус предпринимателя. Если же пенсионер начинает работать или регистрирует ФЛП, об этом следует уведомить Пенсионный фонд, иначе выплата будет остановлена.

Поддержка для одиноких пенсионеров

Граждане, достигшие 80 лет, проживающие без родственников и нуждающиеся в постоянном уходе по состоянию здоровья, могут ежемесячно получать надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

В 2025 году эта сумма составляет 944 гривны. Для назначения этой выплаты нужно:

быть в возрасте 80+ лет;

проживать самостоятельно;

иметь медицинское подтверждение необходимости постороннего ухода;

получать пенсию именно по возрасту, а не по инвалидности.

Доплата почетным донорам

Граждане, которые имеют звание "Почетный донор Украины" (сдали бесплатно кровь в количестве, равном 40 максимально допустимым дозам или 60 дозам плазмы), получают ежемесячную надбавку к пенсии.

Размер этой доплаты составляет 10% от общего прожиточного минимума. Согласно показателю на 2025 год (2 920 грн), сумма надбавки равна 292 грн в месяц.

Ранее мы писали, что люди, которые работали в сфере образования, могут претендовать на пенсию за выслугу лет, если имеют необходимую продолжительность педагогического стажа.

Также мы рассказывали, что для многих пенсионеров даже незначительное увеличение выплат имеет большое значение, поскольку размер их пенсий часто остается довольно скромным.