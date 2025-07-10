Чтобы не остаться без денег — что нельзя делать пенсионерам в 2025

Пожилая женщина в штабе полиции. Фото: УНИАН

Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников. Злоумышленники пользуются доверчивостью, слабым здоровьем и потребностью в помощи пенсионеров. Чтобы избежать беды, следует знать самые распространенные схемы обмана, и не допускать поступков, за которые могут "зацепиться" преступники.

О том, как мошенники обманывают украинцев и что ни в коем случае нельзя делать пенсионерам в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Мошенничество под видом Пенсионного фонда

Одна из популярных схем — фейковые сообщения в соцсетях или мессенджерах. Там мошенники представляются работниками Пенсионного фонда и сообщают о якобы новых правилах начисления пенсий. Людей просят заполнить "официальную форму" на подозрительных сайтах, которые похожи на государственные.

Полиция предупреждает, что это мошенничество. Цель — получить ваши личные и банковские данные. Такие сайты часто сопровождаются яркими заголовками и призывами реагировать немедленно, чтобы вызвать доверие и заставить действовать без раздумий.

Телефонное мошенничество с банковскими картами

Еще один популярный способ обмана — звонки якобы от банка. Аферисты под предлогом "защиты счета" просят назвать:

CVV-код;

номер карты;

срок действия карты.

Однако украинцам неоднократно напоминали, что настоящие работники банков никогда не спрашивают такие данные по телефону. Поэтому услышав подобные запросы, лучше сразу положить трубку и перезвонить на официальный номер финучреждения или лично посетить его.

Недавно похожая ситуация произошла в Черниговской области. 63-летняя женщина стала жертвой такого обмана. Неизвестный человек, представившись банковской работницей, рассказал о штрафе за "неактивную кредитку".

Пенсионерка выполняла указания мошенницы и перечислила злоумышленнице более 125 тысяч гривен. Полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества.

Что еще не стоит делать пенсионерам в 2025 году

Еще один метод — визиты якобы социальных работников или представителей благотворительных организаций. Они ведут себя вежливо, легко входят в доверие, а потом либо просят деньги, либо втихаря воруют вещи из дома.

Мошенники также представляются банковскими работниками, представителями Пенсионного фонда или коммунальных служб. Они могут рассказывать о вымышленной "смене купюр", "денежной помощи" или "проверке счетчиков". Часто работают в паре, когда один отвлекает, другой обыскивает квартиру.

Полиция советует никогда не впускайте посторонних в дом, не передавайте им деньги, документы или данные банковских карт. Если что-то вызывает подозрение — сразу прекращайте разговор и звоните родным или полиции.

Ранее мы писали, что многие из пенсионеров, что на склоне лет дети не оставят их без заботы и помощи — как эмоциональной, так и материальной. Однако в реальной жизни эти надежды часто не оправдываются.

Также мы рассказывали, что сегодня оздоровление в санаториях Украины стоит немало и далеко не каждый пенсионер может себе это позволить. В то же время для отдельных категорий граждан государство предусмотрело возможность получения бесплатных путевок.