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Головна Економіка Більша пенсія у 2025 — кому достатньо написати заяву у ПФУ

Більша пенсія у 2025 — кому достатньо написати заяву у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 05:45
Деякі українці можуть збільшити свою пенсію — яку заяву потрібно подати у ПФУ
Пенсіонерка пише заяву. Фото: УНІАН

Деякі пенсіонери можуть отримувати підвищену пенсію. Для цього достатньо подати заяву до Пенсійного фонду. Але така можливість доступна не всім.

Про те, хто з пенсіонерів може збільшити суму своїх виплат подавши одну заяву, пояснили в Пенсійному фонді України

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У ПФУ пояснюють, що більшості працюючих пенсіонерів щороку 1 квітня автоматично переглядають розмір пенсії. При цьому враховують додатковий страховий стаж, накопичений після виходу на пенсію або попереднього перерахунку. У деяких випадках також береться до уваги нова заробітна плата.

Право на автоматичний перерахунок пенсії мають такі категорії громадян похилого віку:

  • якщо станом на кінець лютого пенсіонер має щонайменше 24 місяці додаткового стажу після призначення чи останнього перерахунку;
  • минуло щонайменше 2 роки з моменту призначення чи попереднього коригування пенсії (навіть якщо стаж менший за 24 місяці).

Коли потрібно подавати заяву особисто

Якщо 24 місяці стажу набралося вже після 1 квітня, автоматичний перерахунок не проводиться. У такому випадку пенсіонеру слід звернутися до Пенсійного фонду із заявою самостійно.

Однак це не стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років (згідно з законом №1788-ХІІ) і ще не досягли 60-річного віку. У 2025 році таким особам перерахунок пенсії не передбачений.

Раніше ми писали, що більшість пенсіонерів в Україні, попри формальне підвищення виплат, продовжують жити фактично за межею бідності. Ціни на товари й послуги зростають швидше, ніж пенсії.

Також ми розповідали, що тривалий час ухвали судів щодо пенсійних доплат ігнорувалися, але тепер запущено механізм, який дозволяє повернути борги за цими рішеннями.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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