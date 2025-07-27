Деякі українці можуть збільшити свою пенсію — яку заяву потрібно подати у ПФУ

Пенсіонерка пише заяву. Фото: УНІАН

Деякі пенсіонери можуть отримувати підвищену пенсію. Для цього достатньо подати заяву до Пенсійного фонду. Але така можливість доступна не всім.

Про те, хто з пенсіонерів може збільшити суму своїх виплат подавши одну заяву, пояснили в Пенсійному фонді України.

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У ПФУ пояснюють, що більшості працюючих пенсіонерів щороку 1 квітня автоматично переглядають розмір пенсії. При цьому враховують додатковий страховий стаж, накопичений після виходу на пенсію або попереднього перерахунку. У деяких випадках також береться до уваги нова заробітна плата.

Право на автоматичний перерахунок пенсії мають такі категорії громадян похилого віку:

якщо станом на кінець лютого пенсіонер має щонайменше 24 місяці додаткового стажу після призначення чи останнього перерахунку;

минуло щонайменше 2 роки з моменту призначення чи попереднього коригування пенсії (навіть якщо стаж менший за 24 місяці).

Коли потрібно подавати заяву особисто

Якщо 24 місяці стажу набралося вже після 1 квітня, автоматичний перерахунок не проводиться. У такому випадку пенсіонеру слід звернутися до Пенсійного фонду із заявою самостійно.

Однак це не стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років (згідно з законом №1788-ХІІ) і ще не досягли 60-річного віку. У 2025 році таким особам перерахунок пенсії не передбачений.

Раніше ми писали, що більшість пенсіонерів в Україні, попри формальне підвищення виплат, продовжують жити фактично за межею бідності. Ціни на товари й послуги зростають швидше, ніж пенсії.

Також ми розповідали, що тривалий час ухвали судів щодо пенсійних доплат ігнорувалися, але тепер запущено механізм, який дозволяє повернути борги за цими рішеннями.