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Главная Экономика Большая пенсия в 2025 — кому достаточно написать заявление в ПФУ

Большая пенсия в 2025 — кому достаточно написать заявление в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 05:45
Некоторые украинцы могут увеличить свою пенсию — какое заявление нужно подать в ПФУ
Пенсионерка пишет заявление. Фото: УНИАН

Некоторые пенсионеры могут получать повышенную пенсию. Для этого достаточно подать заявление в Пенсионный фонд. Но такая возможность доступна не всем.

О том, кто из пенсионеров может увеличить сумму своих выплат подав одно заявление, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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В ПФУ объясняют, что большинству работающих пенсионеров ежегодно 1 апреля автоматически пересматривают размер пенсии. При этом учитывают дополнительный страховой стаж, накопленный после выхода на пенсию или предыдущего перерасчета. В некоторых случаях также принимается во внимание новая заработная плата.

Право на автоматический перерасчет пенсии имеют следующие категории граждан пожилого возраста:

  • если по состоянию на конец февраля пенсионер имеет не менее 24 месяцев дополнительного стажа после назначения или последнего перерасчета;
  • прошло не менее 2 лет с момента назначения или предыдущей корректировки пенсии (даже если стаж меньше 24 месяцев).

Когда нужно подавать заявление лично

Если 24 месяца стажа набралось уже после 1 апреля, автоматический перерасчет не производится. В таком случае пенсионеру следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением самостоятельно.

Однако это не касается пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет (согласно закону №1788-ХІІ) и еще не достигли 60-летнего возраста. В 2025 году таким лицам перерасчет пенсии не предусмотрен.

Ранее мы писали, что большинство пенсионеров в Украине, несмотря на формальное повышение выплат, продолжают жить фактически за чертой бедности. Цены на товары и услуги растут быстрее, чем пенсии.

Также мы рассказывали, что долгое время решения судов по пенсионным доплатам игнорировались, но теперь запущен механизм, который позволяет вернуть долги по этим решениям.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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